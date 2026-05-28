CAPTAIN BOY, Wren Evans, Thể Thiên và IVAN hoàn thiện đội hình Tinh Hà “Say Hi”

HHTO - Tinh Hà “Say Hi” chính thức công bố 4 mảnh ghép cuối cùng gồm CAPTAIN BOY, Wren Evans, Thể Thiên và IVAN. Sự xuất hiện của những cái tên đại diện cho nhiều thế hệ và màu sắc âm nhạc khác nhau được xem là bước hoàn thiện cho bức tranh đa sắc của chương trình năm nay.

CAPTAIN BOY

CAPTAIN BOY bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý sau Rap Việt 2023 trước khi tiếp tục mở rộng sức hút khi tham gia Anh Trai “Say Hi” 2024. Nam nghệ sĩ ghi dấu bằng màu nhạc trẻ trung, gần gũi cùng khả năng kết nối tự nhiên với người xem trên sân khấu lẫn mạng xã hội.

Tháng 10/2024, CAPTAIN BOY chính thức debut với MV Ừ Thì Chia Tay, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình hoạt động chuyên nghiệp. Các sản phẩm tiếp theo như Ai Cũng Phải Lớn hay Giá Mà Anh cho thấy sự trưởng thành rõ nét trong tư duy âm nhạc và cách thể hiện cảm xúc. Bên cạnh đó, mini concert Mặt chạm mặt tổ chức tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) cũng trở thành cột mốc đáng nhớ của nam nghệ sĩ.

Tái xuất tại Tinh Hà “Say Hi”, CAPTAIN BOY được kỳ vọng sẽ mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc cùng nguồn năng lượng trẻ trung quen thuộc.

Wren Evans

Wren Evans là một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-Pop thế hệ mới với màu sắc âm nhạc và hình ảnh riêng biệt. Khởi đầu bằng các sản phẩm tiếng Anh như Fever hay series Fashion, nam ca sĩ nhanh chóng tạo cú bứt phá với ca khúc Thích Em Hơi Nhiều vào năm 2021.

Không đi theo lối mòn quen thuộc của thị trường, Wren Evans xây dựng thế giới âm nhạc riêng bằng sự pha trộn giữa Pop, R&B, Alternative, Neo Pop Punk và Rap. Album LOI CHOI phát hành cuối năm 2023 được xem là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ khi mang về hàng loạt giải thưởng như Album của năm hay Ca sĩ đột phá của năm tại Làn Sóng Xanh.

Lần đầu góp mặt trong một chương trình thực tế, Wren Evans được chờ đợi sẽ mang đến góc nhìn gần gũi hơn về hành trình sáng tạo cũng như những khía cạnh đời thường phía sau hình ảnh nghệ sĩ cá tính.

Thể Thiên

Ngay từ khi debut, Thể Thiên đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm nhờ tư duy âm nhạc đương đại và cách định hình nghệ thuật mang màu sắc riêng. Anh sở hữu nền tảng xuất thân đặc biệt khi là cháu của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và con trai danh ca Trịnh Vĩnh Trinh.

Trước khi quay trở lại với âm nhạc, Thể Thiên từng hoạt động dưới nghệ danh Tigrebia trong vai trò stylist, tham gia xây dựng hình ảnh cho nhiều nghệ sĩ như Hồ Ngọc Hà, Suboi hay tlinh. Năm 2025, album Trần Thế do Onionn sản xuất giúp nam nghệ sĩ ghi dấu với hướng tiếp cận táo bạo khi kết nối nhạc Trịnh cùng các chất liệu Hyperpop và UK Garage.

Các ca khúc như SAIGONTEY hay Ở Trọ góp phần giúp Thể Thiên được chuyên trang NME nhắc đến như “nghệ sĩ Pop mới thú vị nhất Việt Nam”. Đồng thời, anh cũng nhận giải thưởng Làn sóng mới tại Đẹp Awards.

Đồng hành cùng Tinh Hà “Say Hi”, Thể Thiên được kỳ vọng sẽ mang đến những màn kết hợp giàu tính thể nghiệm cùng tư duy sân khấu sáng tạo.

IVAN

IVAN là gương mặt quốc tế nhận được nhiều sự quan tâm sau Starlight Boys 2024 nhờ ngoại hình nổi bật, kỹ năng biểu diễn toàn diện cùng phong thái đậm chất idol. Nam nghệ sĩ nhanh chóng xây dựng cộng đồng người hâm mộ trải rộng khắp Đông Nam Á.

Không chỉ gây chú ý bởi visual, IVAN còn tạo hiệu ứng qua những màn tương tác cùng CONGB tại Starlight Boys. Sức hút của anh tại thị trường Việt Nam ngày càng rõ nét khi thông tin tham gia Tinh Hà “Say Hi” nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội.

Lần đầu góp mặt tại Tinh Hà “Say Hi”, IVAN được kỳ vọng sẽ mang đến tinh thần trình diễn mang màu sắc quốc tế, nguồn năng lượng idol nổi bật cùng khả năng kết nối đa dạng với khán giả trẻ.