"Phía Bên Kia Thành Phố" vừa lên sóng, khán giả đã thắc mắc cực lớn về bối cảnh

HHTO - Ngay sau khi tập 1 của bộ phim truyền hình "Phía Bên Kia Thành Phố" lên sóng, một khán giả đã có ngay câu hỏi về bối cảnh trường học trong phim.

Phim thanh xuân vườn trường Phía Bên Kia Thành Phố vừa mới lên sóng VTV và netizen nhanh chóng nhận ra những điểm trùng hợp thú vị với phim Cha Tôi Người Ở Lại. Cả hai phim đều có Thái Vũ đóng vai chính, trùng bối cảnh trường học nhưng lại khác tên trường. Chính vì thế, có bạn thắc mắc vì sao logo đồng phục giống nhau nhưng phim Cha Tôi Người Ở Lại thì trường học tên Đ.A, còn sang Phía Bên Kia Thành Phố lại đổi tên thành trường T.P?

Khán giả thắc mắc về chuyện 1 logo 2 cái tên.

Câu hỏi này khiến nhiều cư dân mạng phì cười. Bởi các phim có cùng bối cảnh là chuyện bình thường và không có quy định nào phim quay chung một chỗ thì phải giữ nguyên tên địa điểm. Nhưng điều ấy cũng cho thấy Phía Bên Kia Thành Phố được chú ý ngay từ những tập đầu tiên, với tập 1 có tình tiết khá nhanh và nói đúng tâm trạng giới trẻ.

Đôi bạn thân từ nhỏ đến lớn.

Kịch bản xoay quanh Cương và Khuê, đôi bạn thân thiết từ khi còn bé xíu đến lúc lên cấp 3, luôn gắn bó với nhau dù đối lập hoàn toàn. Khuê (Thái Vũ) được xem là "thiên tài Toán học" của trường, còn giành giải Nhất Olympic Toán học châu Á tại Việt Nam. Cũng vì giỏi vượt trội, được thầy cô cưng chiều nên Khuê bị bạn bè xa lánh, đố kỵ, thậm chí còn bị trêu chọc bắt nạt.

Những lúc ấy, chỉ có cậu bạn chí cốt Cương (Hoài Vũ) đứng ra bênh vực bảo vệ Khuê. Thực ra làm bạn thân của Khuê cũng chẳng phải điều dễ dàng với Cương, khi cậu bị xem là học sinh cá biệt ham chơi lười học. Cương suốt ngày nghe mẹ mang ra so sánh với Khuê, ấm ức mà chẳng biết tỏ bày với ai.

Cương lúc nào cũng bảo vệ Khuê.

Và tình bạn đang êm ả ấy bắt đầu trục trặc khi xuất hiện Tuyết Lan, cô bạn mới chuyển đến từ “phía bên kia thành phố”. Cương nhanh chóng yêu mến Tuyết Lan, nhưng cô bạn vừa xinh vừa học giỏi lại để ý Khuê. Tình bạn bắt đầu có những rạn nứt, những nỗi đau từ nhiều năm trước vì thế lại bị khui ra, tạo thành biến cố lớn đẩy Cương và Khuê về hai hướng xa nhau.