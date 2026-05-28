Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Phần thi mặt mộc của MGI All Star bị chỉ trích vì miệt thị ngoại hình thí sinh

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Phần thi mặt mộc trong đêm Bán kết Miss Grand International All Star đang bị cư dân mạng chỉ trích gay gắt, nhất là điểm số dành cho thí sinh của Lào.

Đêm Bán kết đầu tiên của MGI All Stars 2026 diễn ra tối 27/5 gồm hai phần thi là trang phục dạ hội và mặt mộc. Sau khi trình diễn đồ dạ hội, các thí sinh sẽ phải tẩy trang hoàn toàn ngay trên sân khấu, để lộ gương mặt không son phấn trước ban giám khảo cũng như khán giả.

mgi-7.jpg

Đây được xem là đổi mới của MGI All Stars so với các cuộc thi nhan sắc khác, cũng là phần thi được cư dân mạng quan tâm, để xem thí sinh nào sở hữu gương mặt mộc đỉnh nhất. Nhưng chẳng ngờ màn tranh tài này lại trở thành tâm điểm chỉ trích vì điểm số bất hợp lý của giám khảo.

mgi-10.jpg
Hương Giang nhận điểm 5 từ giám khảo Omar trong phần thi mặt mộc.

Hoa hậu Hương Giang dù sở hữu đường nét hài hòa, làn da khá mịn màng, thần thái tươi tắn nhưng vẫn nhận về một điểm 5 đến từ giám khảo Omar. Nhưng điểm số của cô vẫn có thể coi là ổn khi so với người đẹp đến từ Lào. Trong cả hai phần thi, Miranda Aengmany đều phải nhận điểm 1 của giám khảo Omar khiến cho điểm số trung bình của cô thấp hẳn so với đối thủ.

mgi-9.jpg
Kết quả của người đẹp Lào khiến khán giả bức xúc. Nguồn ảnh: Hóng hớt showbiz

Việc nhà soạn nhạc Omar Harfouch hai lần chấm điểm 1 cho đại diện của Lào, rồi người đẹp Zambia cũng bị chấm 1 điểm phần mặt mộc khiến netizen khắp nơi vô cùng bức xúc. Đa số khán giả cho rằng đây là một hành động miệt thị ngoại hình đáng xấu hổ, nhất là khi điểm số còn công khai cho hàng triệu người theo dõi. Giám khảo có thể trừ điểm kỹ năng trình diễn, trang phục chưa đẹp hoặc trả lời ứng xử chưa mượt mà, nhưng gương mặt của mỗi người là niềm tự hào, là danh tính của họ. Việc các thí sinh để lộ mặt mộc xứng đáng được động viên chứ không phải bị vùi dập như thế này.

mgi-8.jpg
Giám khảo Omar và ông Nawat - "cặp đôi thị phi" mới của các cuộc thi sắc đẹp?

Sau đó, qua trang Instagram cá nhân, giám khảo Omar Harfouch phân bua rằng điểm số ông đưa ra không chỉ dừng lại ở những gì diễn ra trên sân khấu Bán kết mà là kết quả đánh giá cả quá trình dự thi xuyên suốt từ sơ tuyển tới đêm Chung kết. Giám khảo này khẳng định ông có tiêu chuẩn nhất quán và logic khi chấm điểm và đánh giá dựa trên logic chứ không theo cảm xúc.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#MGI All Star #MGI All Star tranh cãi #MGI All Star mặt mộc #Miss Grand International All Star

Xem thêm

Cùng chuyên mục