Em xinh 52Hz "khiêu vũ" cùng nỗi nhớ tình đầu, "người ấy" RIO là producer

HHTO - Sau những cảm xúc mơ hồ và lạc lõng ở các sản phẩm trước, "Em xinh" 52Hz trở lại với “TAKE ME BACK” - bản Alternative Pop pha màu Dark Pop mang tinh thần “khiêu vũ cùng nỗi buồn”.

Không chọn sự bi lụy, nữ nghệ sĩ kể về những day dứt của tuổi trẻ bằng giai điệu giàu tiết tấu, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình táo bạo trong hành trình âm nhạc cá nhân. Đây tiếp tục là sản phẩm được đồng hành sản xuất bởi chồng cô - RIO - producer đã gắn bó cùng 52Hz từ những bài nhạc đầu tiên trong sự nghiệp.

TAKE ME BACK là một bài nhạc Alternative Pop được sáng tạo từ nhịp bass của Vinahouse, kết hợp với hòa thanh và thiết kế âm thanh của Dark Pop. Tuy nhiên, 52Hz vẫn giữ nguyên phong cách sáng tác của một nghệ sĩ R&B đặc trưng, nơi cảm xúc luôn là trung tâm trong âm nhạc của cô.

“Thật ra đây không phải lần đầu tiên mình phủ một giai điệu có tiết tấu lên những cảm xúc buồn. Có thể nói đây là cách viết nhạc của mình từ trước tới giờ rồi. Thay vì bi lụy thì mình thích khiêu vũ với nỗi buồn và sự day dứt nhiều hơn” - 52Hz chia sẻ.

Bài hát nói về sự day dứt và khao khát quay trở lại với mối tình cũ, hay đúng hơn là cảm giác được yêu của ngày đó - dù có phải đối mặt với kết cục đổ vỡ thêm một lần nữa. TAKE ME BACK là hành trình trở về với phiên bản cảm xúc nhiều rung động nhất của chính mình trong quá khứ.

Nữ ca sĩ chia sẻ, những giai điệu đầu tiên của TAKE ME BACK được hình thành từ tháng 12/2025, tuy nhiên mong muốn viết nên bài hát này đã tồn tại từ rất lâu trước đó. Toàn bộ cảm hứng của ca khúc được lấy từ mối tình đầu tiên của 52Hz - nơi lưu giữ hình ảnh của một phiên bản non nớt, liều lĩnh và sống hết mình vì cảm xúc.

52Hz tiết lộ thêm, RIO là người duy nhất có thể nắm bắt toàn bộ những ý tưởng “trời ơi đất hỡi” của cô trong âm nhạc. Không chỉ là cộng sự quen thuộc trong nhiều dự án trước đó, RIO còn là người đồng hành cùng nữ nghệ sĩ trong cuộc sống, giúp cả hai xây dựng được sự kết nối đặc biệt trong quá trình sáng tạo.

TAKE ME BACK là sự trở lại của 52Hz khi cảm xúc và thế giới quan của cô đã trọn vẹn hơn, không còn nhất thời như TAN, mơ hồ như ĐỢI hay lạc lõng như Mê Cung Tình Yêu. “Âm nhạc của mình trưởng thành như cái cách mình “lớn lên”, cảm xúc của 52Hz hiện tại hoàn thiện hơn rất nhiều, càng ngày mình càng cảm thấy là chính mình nhiều hơn. TAKE ME BACK không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới, mà còn là cột mốc mở đầu cho một chương mới trong hành trình làm nghệ thuật của mình. 52Hz còn nhiều nhạc lắm, mọi người đợi nhé!” - 52Hz gửi lời nhắn đến khán giả.