Dua Lipa tổ chức lễ cưới giản dị cùng bạn trai Callum Turner tại London

HHTO - Dua Lipa và Callum Turner tổ chức lễ cưới giản dị tại London, thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Quyết định tổ chức hôn lễ trong không gian riêng tư, trái với những đồn đoán về một đám cưới xa hoa, khiến công chúng không khỏi bất ngờ.

Làng giải trí quốc tế vừa đón nhận tin vui khi Dua Lipa và nam diễn viên Callum Turner chính thức về chung một nhà. Cặp đôi đã tổ chức một lễ cưới riêng tư tại tòa thị chính Old Marylebone Town Hall ở London (Anh), với sự tham dự của một số ít thành viên gia đình cùng những người bạn thân thiết.

Trong ngày trọng đại, Dua Lipa lựa chọn phong cách thanh lịch với chiếc váy cưới trắng mang hơi hướng cổ điển, kết hợp cùng mũ và găng tay đồng điệu. Trong khi đó, Callum Turner xuất hiện lịch lãm trong bộ âu phục xanh navy phối cùng cà vạt tối giản.

Buổi lễ được tổ chức trong không gian ấm cúng với khoảng 8 khách mời thân thiết. Sau khi hoàn thành các nghi thức, cặp đôi bước ra khỏi tòa thị chính trong những lời chúc phúc của gia đình và bạn bè, giữa cơn mưa hoa giấy rực rỡ trước khi lên chiếc taxi đen mang tính biểu tượng của London để rời đi.

Đáng chú ý, Old Marylebone Town Hall từ lâu đã được xem là một trong những địa điểm đăng ký kết hôn mang tính biểu tượng tại Anh, từng chứng kiến ngày trọng đại của nhiều gương mặt nổi tiếng, bao gồm ca/nhạc sĩ Paul McCartney và Liam Gallagher (thành viên nhóm nhạc Oasis). Do đó, việc lựa chọn không gian này còn cho thấy sự trân trọng của cặp đôi đối với những giá trị văn hóa, lịch sử.

Theo một số nguồn tin, buổi lễ tại London chủ yếu mang ý nghĩa hoàn tất các thủ tục pháp lý, trước khi cặp đôi tiến tới một hôn lễ chính thức dự kiến diễn ra tại vùng Sicily (miền Nam nước Ý). Khách sạn Villa Igiea được cho là đã được đặt trọn tầng cao cấp để phục vụ sự kiện. Danh sách khách mời dù được giữ kín, nhưng được dự đoán sẽ quy tụ nhiều gương mặt nổi bật như: Sir Elton John, Mark Ronson, Charli XCX cùng các thành viên BLACKPINK.

Trước đó, cặp đôi từng nhiều lần xuất hiện tại thành phố Palermo (thuộc Sicily), nơi được cho là đã góp phần hình thành ý tưởng cho đám cưới. Một quản lý địa phương từng chia sẻ với tờ The Times: "Cô ấy uống Campari soda, còn anh ấy chọn một ly Old Fashioned. Họ vừa ăn ô liu vừa chơi bài cùng nhau, trông bình dị như bất kỳ cặp tình nhân nào khác. Khi có người xin chụp ảnh, Dua Lipa rất thân thiện đồng ý và nói rằng cô ấy đã quen với điều đó rồi."

Kể từ khi được công khai, mối quan hệ giữa Dua Lipa và Callum Turner nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Harper’s Bazaar UK, Dua Lipa từng chia sẻ: "Tôi đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Khi bạn là người của công chúng, những gì thuộc về cá nhân thường rất dễ bị tổn thương, nhưng không có nghĩa là tôi muốn giấu kín nó. Tôi yêu tình yêu. Đó là một điều tuyệt đẹp và đầy cảm hứng. Bạn sẽ thấy mình chìm đắm trong tình yêu một cách mãnh liệt nhất."