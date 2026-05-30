Katy Perry thắng kiện, nhận hơn 125 tỷ đồng sau 6 năm tranh chấp căn biệt thự

HHTO - Ca sĩ Katy Perry vừa giành chiến thắng trong vụ kiện liên quan đến căn biệt thự triệu đô tại California, Hoa Kỳ. Phán quyết này khép lại vụ tranh chấp bất động sản ồn ào trong làng giải trí Hollywood nhiều năm qua.

Ông Carl Westcott, cựu chiến binh kiêm tỷ phú, bị buộc phải hoàn trả cho Katy Perry hơn 3 triệu đô la (khoảng 75 tỷ đồng) phí luật sư cùng gần 345.000 đô la (khoảng 8,5 tỷ đồng) án phí, bên cạnh khoản bồi thường thiệt hại 2 triệu đô la (khoảng 50 tỷ đồng) liên quan đến tổn thất thuê nhà và chi phí sửa chữa. Tổng cộng, nữ ca sĩ 41 tuổi sẽ nhận về hơn 5 triệu đô la (hơn 125 tỷ đồng) sau khi mọi khoản khấu trừ được tính toán xong.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2020, khi ông Carl Westcott đồng ý ký hợp đồng bán căn biệt thự rộng hơn 860 mét vuông tại Montecito, California với giá 15 triệu đô la (khoảng 375 tỷ đồng) cho quản lý kinh doanh của Katy Perry. Thế nhưng chỉ vài ngày sau khi ký kết, ông Westcott bất ngờ muốn hủy toàn bộ thỏa thuận.

Toàn cảnh căn biệt thự tranh chấp trị giá 15 triệu đô la.

Ông đưa ra lý do rằng bản thân không ổn định về tinh thần tại thời điểm ký hợp đồng, do ảnh hưởng của thuốc giảm đau sau một ca phẫu thuật. Đội ngũ luật sư của ông lập luận rằng hợp đồng nên bị vô hiệu hóa vì người bán không đủ năng lực hành vi khi đặt bút ký. Phía Katy Perry và đội ngũ pháp lý của cô kiên quyết bác bỏ lập luận này và đâm đơn kiện, đòi thực thi hợp đồng mua bán đã ký kết hợp lệ.

Vụ kiện kéo dài dai dẳng qua nhiều năm với không ít diễn biến phức tạp. Tòa án đã phải xem xét kỹ lưỡng hồ sơ y tế, lời khai nhân chứng và các bằng chứng liên quan để xác định liệu ông Westcott có thực sự mất năng lực hành vi tại thời điểm ký hợp đồng hay không.

Đến năm 2024-2025, tòa án ra phán quyết rằng Carl Westcott hoàn toàn minh mẫn khi ký hợp đồng bán nhà và không có bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào chứng minh ông mất năng lực hành vi. Căn cứ vào đó, phía Katy Perry đã chính thức tiếp quản căn biệt thự như điều khoản hợp đồng ban đầu quy định.

Phán quyết tháng 5/2026 là bước kết thúc sau cùng của toàn bộ vụ tranh chấp, giải quyết nốt phần bồi thường tài chính mà bên thua kiện phải gánh chịu. Thẩm phán Lipner xác định Perry có quyền được hoàn lại toàn bộ chi phí pháp lý lẫn các thiệt hại thực tế phát sinh trong suốt quá trình kiện tụng.