Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Katy Perry thắng kiện, nhận hơn 125 tỷ đồng sau 6 năm tranh chấp căn biệt thự

Thùy Vân (dịch)

HHTO - Ca sĩ Katy Perry vừa giành chiến thắng trong vụ kiện liên quan đến căn biệt thự triệu đô tại California, Hoa Kỳ. Phán quyết này khép lại vụ tranh chấp bất động sản ồn ào trong làng giải trí Hollywood nhiều năm qua.

Ông Carl Westcott, cựu chiến binh kiêm tỷ phú, bị buộc phải hoàn trả cho Katy Perry hơn 3 triệu đô la (khoảng 75 tỷ đồng) phí luật sư cùng gần 345.000 đô la (khoảng 8,5 tỷ đồng) án phí, bên cạnh khoản bồi thường thiệt hại 2 triệu đô la (khoảng 50 tỷ đồng) liên quan đến tổn thất thuê nhà và chi phí sửa chữa. Tổng cộng, nữ ca sĩ 41 tuổi sẽ nhận về hơn 5 triệu đô la (hơn 125 tỷ đồng) sau khi mọi khoản khấu trừ được tính toán xong.

katy-perry-american-idol.jpg

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2020, khi ông Carl Westcott đồng ý ký hợp đồng bán căn biệt thự rộng hơn 860 mét vuông tại Montecito, California với giá 15 triệu đô la (khoảng 375 tỷ đồng) cho quản lý kinh doanh của Katy Perry. Thế nhưng chỉ vài ngày sau khi ký kết, ông Westcott bất ngờ muốn hủy toàn bộ thỏa thuận.

279844b49dc368423b94ee81ed815bf7w-c1451027351srd-w686-q80.jpg
Toàn cảnh căn biệt thự tranh chấp trị giá 15 triệu đô la.

Ông đưa ra lý do rằng bản thân không ổn định về tinh thần tại thời điểm ký hợp đồng, do ảnh hưởng của thuốc giảm đau sau một ca phẫu thuật. Đội ngũ luật sư của ông lập luận rằng hợp đồng nên bị vô hiệu hóa vì người bán không đủ năng lực hành vi khi đặt bút ký. Phía Katy Perry và đội ngũ pháp lý của cô kiên quyết bác bỏ lập luận này và đâm đơn kiện, đòi thực thi hợp đồng mua bán đã ký kết hợp lệ.

images-8360.jpg

Vụ kiện kéo dài dai dẳng qua nhiều năm với không ít diễn biến phức tạp. Tòa án đã phải xem xét kỹ lưỡng hồ sơ y tế, lời khai nhân chứng và các bằng chứng liên quan để xác định liệu ông Westcott có thực sự mất năng lực hành vi tại thời điểm ký hợp đồng hay không.

Đến năm 2024-2025, tòa án ra phán quyết rằng Carl Westcott hoàn toàn minh mẫn khi ký hợp đồng bán nhà và không có bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào chứng minh ông mất năng lực hành vi. Căn cứ vào đó, phía Katy Perry đã chính thức tiếp quản căn biệt thự như điều khoản hợp đồng ban đầu quy định.

katy-perry.jpg

Phán quyết tháng 5/2026 là bước kết thúc sau cùng của toàn bộ vụ tranh chấp, giải quyết nốt phần bồi thường tài chính mà bên thua kiện phải gánh chịu. Thẩm phán Lipner xác định Perry có quyền được hoàn lại toàn bộ chi phí pháp lý lẫn các thiệt hại thực tế phát sinh trong suốt quá trình kiện tụng.

chan-trang-thang-5.jpg
Thùy Vân (dịch)
#Katy Perry #Biệt thự #Tranh chấp #Bồi thường #Hollywood #Carl Westcott #Vụ kiện biệt thự của Katy Perry #Tranh chấp bất động sản Hollywood #Phán quyết bồi thường 5 triệu USD

Xem thêm

Cùng chuyên mục