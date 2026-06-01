"Tình Yêu Có Pháo Hoa" lên sóng sau 3 năm xếp kho, liệu mọi thứ có bị cũ kỹ?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Cuối cùng thì phim "Tình Yêu Có Pháo Hoa" của Vương Sở Nhiên và Đàn Kiện Thứ cũng được chốt lịch phát sóng. Nhưng quãng thời gian 3 năm đắp chiếu có ảnh hưởng đến sức hút của phim?

Nhà sản xuất phim ngôn tình Tình Yêu Có Pháo Hoa vừa thông báo phim sẽ ra mắt từ ngày 17/6 tới, sau gần 3 năm xếp kho. Đây là tin vui với người hâm mộ Vương Sở Nhiên và Đàn Kiện Thứ, nhưng cũng kéo theo không ít lo lắng. Bởi 3 năm là quãng thời gian rất dài, xu hướng làm phim đã thay đổi, sở thích rồi yêu cầu của người xem cũng đã nâng cấp nên Tình Yêu Có Pháo Hoa rất dễ rơi vào cảnh bị cũ kỹ, lỗi thời.

Tình Yêu Có Pháo Hoa đã chốt ngày lên sóng.

Rất may là Tình Yêu Có Pháo Hoa không phải chuyện tình cảm tổng tài - tiểu kiều thê quá quen thuộc, dễ gây nhàm chán. Hai nhân vật chính cùng là người trẻ đang gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp, hoang mang trong cuộc sống, tối ngày lo lắng những chuyện lặt vặt như hóa đơn điện nước, cuối tháng hết tiền nên rất dễ tạo đồng cảm với khán giả.

Hai nhân vật chính đều đối mặt với nhiều khó khăn.

Tiền Phi là một nhân viên văn phòng bình thường, không có gì nổi trội, sống tiết kiệm giản dị và chỉ mong mọi thứ luôn ổn định. Cũng vì thế, Tiền Phi rơi vào cú sốc cực mạnh khi cùng lúc bị bạn trai chia tay, thất nghiệp, không còn tiền trả góp mua nhà nên phải cho thuê bớt một phòng. Khách trọ Lý Diệc Phi từng có sự nghiệp huy hoàng tiền nong rủng rỉnh, nhưng cũng rơi vào cảnh khó khăn sau biến cố đầu tư thất bại. Một bên kỹ tính đến mức dùng Excel tính toán chi phí hằng ngày, một bên thực tế, cân đo đong đếm từng khoản chi để còn góp tiền trả nợ. Khi cùng sống trong một căn nhà, Tiền Phi và Lý Diệc Phi tất nhiên đều thấy đối phương khó ở khó chịu, không muốn đối mặt…

Vương Sở Nhiên vẫn xinh đẹp dù tạo hình đơn giản.

Cũng vì cả hai nhân vật đều có hoàn cảnh thiếu thốn tiền bạc nên chỉ cần tạo hình đơn giản, không lo lỗi mốt. Đặc biệt là Vương Sở Nhiên chỉ mặc trang phục công sở giản dị nền nã, buộc tóc trễ, trang điểm nhẹ nhàng là đủ tạo nên Tiền Phi giản đơn cần kiệm.

