Vì sao Minion không có con gái? Câu trả lời của đạo diễn được khen tinh tế

Thiện Dư

HHTO - Nhiều cư dân mạng thắc mắc rằng nhân vật Minion nổi tiếng chỉ toàn con trai, chưa từng xuất hiện một "giống cái" nào.

Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên trong siêu phẩm hoạt hình Despicable Me (Kẻ Trộm Mặt Trăng), những sinh vật màu vàng hình viên thuốc ngộ nghĩnh gọi là Minion đã nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Các Minion phủ sóng từ màn ảnh rộng, các dòng sản phẩm thương mại cho đến những bức ảnh chế trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trong thời điểm phần phim mới Minions & Monsters sắp sửa ra rạp, một câu hỏi được người hâm mộ đặt ra, đó là vì sao trong thế giới Minion không hề có con gái.

Nhìn bề ngoài, nhiều khán giả từng cho rằng những sinh vật nhí nhố này là nhân vật phi giới tính. Theo cốt truyện gốc, chúng được tạo ra trong phòng thí nghiệm bởi tiến sĩ Nefario từ một chuỗi DNA đột biến. Vì là sinh vật biến dị và không có khả năng sinh sản, số lượng của chúng là hữu hạn.

Thế nhưng, khi bộ phim ngoại truyện Minions ra mắt, công chúng bắt đầu nhận ra toàn bộ dàn nhân vật chính đều mang những cái tên thuần nam như Kevin, Stuart hay Bob, và liên tục được gọi là "những chàng trai". Thậm chí, dù đôi lúc có màn cải trang thành nữ giới để gây cười, về mặt bản dạng, toàn bộ binh đoàn này đều là nam.

Điều này từng khiến bộ phim vấp phải sự chỉ trích từ một bộ phận khán giả vì không vượt qua được "phép thử Bechdel" (bài kiểm tra đo lường mức độ công bằng về đại diện nữ giới trong điện ảnh).

Việc Minion toàn nam từng dấy lên tranh cãi.

Trước những ý kiến cho rằng Gru phân biệt đối xử khi tuyển dụng tay sai, Pierre Coffin - đạo diễn kiêm "cha đẻ" và lồng tiếng cho các Minion đã chính thức lên tiếng giải thích. Lý do được ông đưa ra đã khiến phần đông khán giả cảm thấy thỏa mãn, vì hóa ra lại là một lời "khen ngợi" đầy hài hước dành cho phái đẹp. Coffin chia sẻ với tờ TheWrap: "Chứng kiến sự ngốc nghếch, ngớ ngẩn và vụng về đến tội nghiệp của chúng diễn ra mỗi ngày, tôi đơn giản là không thể nào tưởng tượng nổi các Minion lại là con gái".

Pierre Coffin chia sẻ lý do không có Minion nữ.

Nói cách khác, sự vắng bóng của các "nữ Minion" không phải là một sự xem nhẹ giới tính. Ngược lại, vị đạo diễn tài năng này cho rằng phái nữ quá thông minh và sáng suốt để có thể hành xử một cách ngớ ngẩn như những anh chàng màu vàng kia.

Quyết định giữ cho binh đoàn Minion mang hoàn toàn giới tính nam dựa trên đặc tính "vụng về" trên thực tế đã mang về thành công vang dội. Các phần ngoại truyện của Minion đều đạt thành công lớn, trong đó phần gần đây nhất là Minions: Sự Trỗi Dậy Của Gru đã đạt doanh thu 199,7 tỷ đồng và nắm giữ kỷ lục hoạt hình ăn khách nhất tại Việt Nam, trước khi nhường ngôi lại cho Zootopia 2.

Minions hứa hẹn kéo dài chuỗi thành tích doanh thu khủng với phần mới.
Thiện Dư
#Minion #Pierre Coffin #phim hoạt hình #Minions & Monsters #Despicable Me

