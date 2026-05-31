Bom tấn kinh dị “Quật Mộ Trùng Ma” có ngoại truyện, cặp đôi pháp sư lại gây sốt

HHTO - Phim bom tấn kinh dị huyền bí gây sốt “Quật Mộ Trùng Ma” sẽ có phần ngoại truyện dưới hình thức truyện tranh webtoon về thời trung học của cặp đôi pháp sư Hwarim và Bonggil. Trong phim, hai nhân vật này do Kim Go Eun và Lee Do Hyun thủ vai.

Mới đây, webtoon Maengjong (tạm dịch là Blind Obedience, có nghĩa là “sự vâng lời mù quáng”) được phát triển từ phim bom tấn kinh dị huyền bí Exhuma (Quật Mộ Trùng Ma) đã ra mắt những trang đầu tiên. Đây là phần ngoại truyện, kể câu chuyện trước các sự kiện xuất hiện trong phim.

Webtoon Maengjong.

Hai nhân vật chính của Maengjong là hai pháp sư trẻ tuổi Hwarim (vai của Kim Go Eun) và Bonggil (vai của Lee Do Hyun) thời trung học. Lúc này, họ chỉ mới quen biết nhau. Maengjong sẽ khám phá lần đầu tiên Hwarim và Bonggil gặp nhau, cách họ kết nối và dần gắn bó không rời như trong bản phim đã công chiếu.

Webtoon được sáng tác bởi tác giả Haemuri của Olgami (Trapped/Cạm Bẫy). Phong cách lạnh, tối, căng thẳng, ám ảnh đặc trưng của tác giả Haemuri được khen là phù hợp với không khí của Quật Mộ Trùng Ma. Đạo diễn phim là Jang Jae Hyun cũng tham gia phát triển cốt truyện ở giai đoạn đầu. Do đó, về tính cách nhân vật cũng như sự phát triển của Hwarim và Bonggil có thể đảm bảo tương đồng với phim.

Hwarim và Bonggil của bản webtoon.

Trong bản xem trước được tác giả Haemuri “nhá hàng” trước đó, có hai khung thoại làm các fan bấn loạn. Một là Bonggil cất tiếng: “Tiền bối Hwarim có đó không?”. Hai là Hwarim đáp lại: “Có đây, Bonggil. Em đến trường đấy à?” (tạm dịch).

Trong Quật Mộ Trùng Ma, Hwarim được giới thiệu là một nữ pháp sư trẻ tuổi nhưng rất quyền năng, danh tiếng. Gần như lúc nào cũng đi bên cạnh cô, hỗ trợ và bảo vệ cô, rất nghe lời cô, là chàng pháp sư trẻ tuổi Bonggil. Khi đứng riêng, họ rất ngầu. Khi đi cùng nhau, họ ngầu gấp đôi.

Từ lúc Quật Mộ Trùng Ma còn tung hoành các rạp chiếu, cặp đôi pháp sư Hwarim - Bonggil đã “càn quét” khắp các trang, diễn đàn phim ảnh; gây sốt khắp nơi. Cả hai được các fan sáng tác cho biết bao fanfic (truyện do fan viết) lẫn vẽ biết bao nhiêu fanart (tranh do fan vẽ).

Kim Go Eun và Lee Do Hyun trong Quật Mộ Trùng Ma.

Phim Quật Mộ Trùng Ma đã thu hút hơn 11 triệu lượt xem và tạo nên cơn sốt trong thể loại kinh dị huyền bí của Hàn Quốc. Phim cũng mang về cho Kim Go Eun giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Rồng Xanh lần thứ 45, Lee Do Hyun giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải Baeksang lần thứ 60.

Một số bình luận của netizen:

“Hồi phim chiếu cặp Hwarim-Bonggil đã siêu hot rồi ấy! Có bao nhiêu là fanart!”

“Hwarim! Hwarim!!! Bonggil! Bonggil!!!”

"Chăm chỉ vẽ fanart sẽ có ngày được đọc webtoon!!!"

“Tác giả của Cạm Bẫy thì đỉnh khỏi bàn. Tác giả webtoon yêu thích vẽ ngoại truyện của cặp đôi từ phim yêu thích, niềm vui nhân đôi!”

“Phải mò webtoon đọc và xem lại Quật Mộ Trùng Ma thôi!”

“Hông ấy mình làm thêm phim phần 2, phần 3 đi. Hoặc là phát triển thành phim truyền hình nhiều tập cũng được.”