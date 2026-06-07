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Nguồn tiền nào để tăng lương cơ sở từ ngày 1/7?

Phan Thiên

TPO - Nghị định 161 của Chính phủ nêu rõ các nguồn kinh phí được sử dụng để thực hiện điều chỉnh tăng lương cơ sở lên mức 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7.

Nghị định 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo Nghị định, từ ngày 1/7 mức lương cơ sở điều chỉnh tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên là 2,53 triệu đồng/tháng.

Nghị định cũng nêu rõ nguồn kinh phí để thực hiện việc điều chỉnh lương cơ sở từ 1/7.

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Từ ngày 1/7 mức lương cơ sở điều chỉnh tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên là 2,53 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa.

Đối với các bộ, cơ quan Trung ương sẽ sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2026 tăng thêm so với dự toán năm 2025 đã được cấp có thẩm quyền giao. Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2026 sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí.

Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí; sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2025 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có).

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ sử dụng 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2025 thực hiện so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao.

Các địa phương cũng được sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương dự toán các năm 2026, 2025, 2024 so với dự toán năm trước được Thủ tướng Chính phủ giao.

Với 2 nguồn kinh phí này, đều không kể thu tiền sử dụng đất; xổ số kiến thiết; thu cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý và các khoản được loại trừ theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, các địa phương được sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2026 đã được cấp có thẩm quyền giao; sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2025 còn dư chuyển sang; sử dụng kinh phí ngân sách địa phương tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên do tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2026 sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%.

Theo nghị định, ngân sách trung ương bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu do điều chỉnh mức lương cơ sở và thực hiện chế độ tiền thưởng năm 2026 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên: Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, thực hiện chế độ tiền thưởng của viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập này do đơn vị tự đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 60 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 111 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60…

Phan Thiên
#Tiền lương #lương cơ sở #tiền thưởng #trợ cấp #lương hưu

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