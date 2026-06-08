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Kinh tế

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EVN lên tiếng về khoản tiền gửi ngân hàng, đầu tư tài chính 152.000 tỷ đồng

Dương Hưng

TPO - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, khoản tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn khoảng 152.000 tỷ đồng ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 cần được xem xét trong tổng thể nghĩa vụ thanh toán, nhu cầu vốn lưu động và đầu tư của toàn tập đoàn, thay vì chỉ nhìn riêng quy mô tiền gửi.

152.000 tỷ đồng chưa đủ đáp ứng toàn bộ nghĩa vụ thanh toán

Sau khi báo cáo tài chính năm 2025 được công bố, một số ý kiến bày tỏ sự quan tâm tới khoản tiền gửi, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn của EVN và các đơn vị thành viên.

Trước vấn đề này, EVN cho biết con số khoảng 152.000 tỷ đồng gồm tiền gửi, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn được phản ánh trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 không phải là tiền gửi ngân hàng của riêng Công ty mẹ EVN mà là số liệu tổng hợp của toàn bộ các đơn vị trong tập đoàn, bao gồm các đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện và dịch vụ phụ trợ.

Theo EVN, nếu so với số dư nợ ngắn hạn tại cùng thời điểm là hơn 227.000 tỷ đồng thì mức tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn khoảng 152.000 tỷ đồng vẫn chưa thể đáp ứng việc thanh toán ngay cho các nhà cung cấp nhiên liệu (than, dầu, khí) và tiền mua điện từ các nhà máy điện ngoài EVN, với tổng giá trị hơn 118.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tập đoàn còn phải thực hiện nghĩa vụ trả các khoản vay ngắn hạn đến hạn với quy mô hơn 47.000 tỷ đồng.

EVN thông tin, nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của tập đoàn cùng các đơn vị thành viên vẫn ở mức rất lớn. Do đó, số dư tiền và tài sản tài chính ngắn hạn cần được xem xét trong tổng thể cùng với các khoản nợ phải trả.

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EVN cho biết, đến hết năm 2025 dù tập đoàn đã hết lỗ, song công ty mẹ vẫn còn lỗ luỹ kế hơn 5.600 tỷ đồng.

Theo EVN, việc duy trì nguồn tiền là cần thiết để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Các đơn vị phát điện cần có nguồn tiền để mở thư tín dụng (L/C), thanh toán cho các đơn vị cung cấp nhiên liệu trong nước và nhập khẩu. Trong khi đó, Công ty mẹ EVN phải bảo đảm nguồn lực để thanh toán tiền mua điện hằng tháng cho các nhà đầu tư bên ngoài bán điện cho EVN.

EVN cho biết giá nhiên liệu đầu vào cho phát điện như than, dầu và khí thời gian qua biến động mạnh, nhiều thời điểm tăng cao đột biến. Vì vậy, các đơn vị cần duy trì nguồn tiền dự phòng phù hợp để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh và an ninh cung ứng điện.

Để bảo đảm cung ứng điện trong dài hạn, nhu cầu đầu tư xây dựng của EVN và các đơn vị hiện vẫn rất lớn, trong đó có nhiều dự án nguồn điện và lưới điện cấp bách, trọng điểm đòi hỏi lượng vốn đầu tư lớn. Theo EVN, việc duy trì nguồn vốn dự phòng cũng nhằm bảo đảm tiến độ các dự án trong trường hợp nguồn vốn tín dụng giải ngân chậm hơn kế hoạch

Công ty mẹ - EVN vẫn còn lỗ luỹ kế hơn 5.600 tỷ đồng

Cũng theo EVN, theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán, Công ty mẹ EVN ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 39.762 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi bù đắp các khoản lỗ phát sinh từ những năm trước, đến cuối năm 2025 Công ty mẹ EVN vẫn còn lỗ lũy kế 5.611 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận sau thuế của toàn Tập đoàn EVN đạt 51.881 tỷ đồng, trong đó phần lợi nhuận thuộc về công ty mẹ là 50.511 tỷ đồng.

EVN cho biết con số lợi nhuận 50.511 tỷ đồng không chỉ bao gồm lợi nhuận của Công ty mẹ EVN mà còn bao gồm phần lợi nhuận thuộc về EVN tại các công ty con và công ty liên kết theo tỷ lệ sở hữu của tập đoàn. Đây là số liệu chưa xét tới việc trích lập các quỹ ở các Công ty con, phương án phân phối/giữ lại lợi nhuận theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Dương Hưng
#Tập đoàn EVN #tiền gửi #EVN lãi lớn #EVN hết lỗ luỹ kế

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