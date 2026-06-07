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Kinh tế

PV GAS hợp tác chiến lược về năng lượng với các đối tác hàng đầu Đông Nam Á

P.V

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa tiến hành ký kết các thỏa thuận hợp tác với những doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của Thái Lan và Philippines. Đây cũng là những doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của khu vực. Hoạt động này diễn ra nhân chuyến thăm 3 nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, từ ngày 27/5 đến 1/6/2026.

Hợp tác cung cấp, phát triển hạ tầng khí

Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Thái Lan 2026 diễn ra ở Bangkok, trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, PV GAS và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Thái Lan (PTT) đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm mở rộng quan hệ trong lĩnh vực LPG, LNG và khí thiên nhiên.

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Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Thanh Bình và Phó tổng giám đốc PV GAS Nguyễn Phúc Tuệ tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa PV GAS và PTT.

Theo đó, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin thị trường và cùng tìm kiếm các cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực LPG, LNG và khí thiên nhiên tại Việt Nam và Thái Lan. Cung cấp LPG và LNG thông qua các hợp đồng giao ngay, hợp đồng dài hạn, cơ chế hỗ trợ nguồn cung khẩn cấp, hợp tác mua chung và phối hợp vận chuyển hàng hóa nhằm tối ưu hiệu quả logistics.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chứng kiến trao các thoả thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, trong đó có PV GAS và PTT.

Bên cạnh hoạt động thương mại, PV GAS và PTT cũng hướng tới hợp tác trong vận hành, bảo dưỡng và phát triển cơ sở hạ tầng LNG, chia sẻ kinh nghiệm quản trị rủi ro năng lượng, các công cụ phòng ngừa biến động giá và tối ưu hóa hoạt động thương mại đối với các sản phẩm khí.

Việc thiết lập khuôn khổ hợp tác với PTT mở ra cơ hội để PV GAS tiếp cận sâu hơn với hệ sinh thái LNG và khí thiên nhiên phát triển của Thái Lan, đồng thời tăng cường khả năng kết nối nguồn cung trong khu vực, hỗ trợ chiến lược phát triển thị trường LNG và khí tự nhiên của PV GAS trong giai đoạn tới.

Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm cùng nghiên cứu, phát triển và triển khai các cơ hội thương mại trong lĩnh vực LPG giữa PV GAS và Tập đoàn PETRON (PETRON) được diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Philippines 2026 tại Manila, ngày 1/6.

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Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn công tác PV GAS và đại diện lãnh đạo PETRON tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Thỏa thuận giữa hai bên tập trung vào ba trụ cột hợp tác chính. Thứ nhất, tối ưu hóa hoạt động cung cấp và kinh doanh LPG thông qua việc phát triển các giao dịch giao ngay và dài hạn đối với propane, butane và LPG hỗn hợp. Đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ nguồn cung trong các tình huống thị trường biến động hoặc thiếu hụt đột xuất.

Thứ hai, nghiên cứu các mô hình hợp tác khai thác và sử dụng cơ sở hạ tầng, bao gồm kho cảng LPG, bể chứa, cầu cảng và đội tàu vận chuyển nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng giữa Việt Nam và Philippines.

Thứ ba, chia sẻ dữ liệu thị trường, thông tin pháp lý và dự báo cung cầu để nâng cao năng lực hoạch định chiến lược kinh doanh.

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Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng các lãnh đạo cấp cao chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác của các doanh nghiệp giữa hai nước, trong đó có PV GAS và PETRON.

Việc hợp tác với PETRON không chỉ góp phần giúp PV GAS mở rộng mạng lưới đối tác LPG tại Đông Nam Á mà còn tạo điều kiện khai thác hiệu quả hơn các tuyến vận tải biển, tăng tính linh hoạt trong điều phối nguồn hàng và củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng LPG khu vực.

Việc tham gia và thúc đẩy các hoạt động hợp tác với các đối tác năng lượng, thương mại và tài chính hàng đầu khu vực trong chuyến công tác của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Petrovietnam tại ASEAN tiếp tục khẳng định vai trò chủ động của PV GAS trong tiến trình hội nhập và phát triển. PV GAS đang từng bước gia tăng sự hiện diện trong chuỗi giá trị năng lượng khu vực, mở rộng không gian hợp tác, đa dạng hóa nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây cũng là nền tảng quan trọng để PV GAS hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, đóng góp vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và nâng cao vị thế của ngành công nghiệp khí Việt Nam trong khu vực ASEAN.

P.V
#PV gas #hợp tác đầu tư #dầu khí #khí thiên nhiên

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