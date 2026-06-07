PV GAS hợp tác chiến lược về năng lượng với các đối tác hàng đầu Đông Nam Á

Hợp tác cung cấp, phát triển hạ tầng khí
Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Thái Lan 2026 diễn ra ở Bangkok, trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, PV GAS và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Thái Lan (PTT) đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm mở rộng quan hệ trong lĩnh vực LPG, LNG và khí thiên nhiên.
Theo đó, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin thị trường và cùng tìm kiếm các cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực LPG, LNG và khí thiên nhiên tại Việt Nam và Thái Lan. Cung cấp LPG và LNG thông qua các hợp đồng giao ngay, hợp đồng dài hạn, cơ chế hỗ trợ nguồn cung khẩn cấp, hợp tác mua chung và phối hợp vận chuyển hàng hóa nhằm tối ưu hiệu quả logistics.
Bên cạnh hoạt động thương mại, PV GAS và PTT cũng hướng tới hợp tác trong vận hành, bảo dưỡng và phát triển cơ sở hạ tầng LNG, chia sẻ kinh nghiệm quản trị rủi ro năng lượng, các công cụ phòng ngừa biến động giá và tối ưu hóa hoạt động thương mại đối với các sản phẩm khí.
Việc thiết lập khuôn khổ hợp tác với PTT mở ra cơ hội để PV GAS tiếp cận sâu hơn với hệ sinh thái LNG và khí thiên nhiên phát triển của Thái Lan, đồng thời tăng cường khả năng kết nối nguồn cung trong khu vực, hỗ trợ chiến lược phát triển thị trường LNG và khí tự nhiên của PV GAS trong giai đoạn tới.
Nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm cùng nghiên cứu, phát triển và triển khai các cơ hội thương mại trong lĩnh vực LPG giữa PV GAS và Tập đoàn PETRON (PETRON) được diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Philippines 2026 tại Manila, ngày 1/6.
Thỏa thuận giữa hai bên tập trung vào ba trụ cột hợp tác chính. Thứ nhất, tối ưu hóa hoạt động cung cấp và kinh doanh LPG thông qua việc phát triển các giao dịch giao ngay và dài hạn đối với propane, butane và LPG hỗn hợp. Đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ nguồn cung trong các tình huống thị trường biến động hoặc thiếu hụt đột xuất.
Thứ hai, nghiên cứu các mô hình hợp tác khai thác và sử dụng cơ sở hạ tầng, bao gồm kho cảng LPG, bể chứa, cầu cảng và đội tàu vận chuyển nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng giữa Việt Nam và Philippines.
Thứ ba, chia sẻ dữ liệu thị trường, thông tin pháp lý và dự báo cung cầu để nâng cao năng lực hoạch định chiến lược kinh doanh.
Việc hợp tác với PETRON không chỉ góp phần giúp PV GAS mở rộng mạng lưới đối tác LPG tại Đông Nam Á mà còn tạo điều kiện khai thác hiệu quả hơn các tuyến vận tải biển, tăng tính linh hoạt trong điều phối nguồn hàng và củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng LPG khu vực.
Việc tham gia và thúc đẩy các hoạt động hợp tác với các đối tác năng lượng, thương mại và tài chính hàng đầu khu vực trong chuyến công tác của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Petrovietnam tại ASEAN tiếp tục khẳng định vai trò chủ động của PV GAS trong tiến trình hội nhập và phát triển. PV GAS đang từng bước gia tăng sự hiện diện trong chuỗi giá trị năng lượng khu vực, mở rộng không gian hợp tác, đa dạng hóa nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây cũng là nền tảng quan trọng để PV GAS hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, đóng góp vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và nâng cao vị thế của ngành công nghiệp khí Việt Nam trong khu vực ASEAN.