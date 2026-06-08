Cỏ Mềm nhận 3 giải thưởng quốc tế về trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững

Trong bối cảnh ESG trở thành một tiêu chuẩn cạnh tranh mới của doanh nghiệp, việc Cỏ Mềm nhận 3 giải thưởng tại diễn đàn CSR & ESG toàn cầu cho thấy, doanh nghiệp Việt đang từng bước xây dựng lợi thế bằng năng lực vận hành bền vững.

Khi doanh nghiệp Việt bước vào “cuộc cạnh tranh mới”

Trong nhiều năm, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thường được đo bằng quy mô, tốc độ tăng trưởng hay khả năng mở rộng thị trường. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của kinh tế toàn cầu, ESG đang dần trở thành một “thước đo mới” đối với doanh nghiệp hiện đại.

Tại nhiều diễn đàn quốc tế, hoạt động vận hành tạo giá trị bền vững cho xã hội và môi trường đang là thước đo hàng đầu cho doanh nghiệp.

Hội nghị CSR & ESG toàn cầu 2026 khẳng định ESG là yêu cầu quan trọng để doanh nghiệp tồn tại và thu hút vốn quốc tế.

Xu hướng này được phản ánh rõ tại Global CSR & ESG Summit & Awards 2026 - một trong những diễn đàn uy tín hàng đầu khu vực châu Á về phát triển bền vững, vừa diễn ra tại Bangkok (Thái Lan). Sự kiện năm nay mang chủ đề “AI, Năng lượng và Chuyển dịch: Tái cấu trúc ESG trong kỷ nguyên kinh tế mới”, quy tụ hơn 150 lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia và tổ chức quốc tế qua 18 mùa tổ chức.

Theo đại diện hội đồng chuyên môn, các giải thưởng năm nay được đánh giá khắt khe dựa trên hiệu quả môi trường, giá trị xã hội, năng lực đổi mới và mức độ tích hợp ESG vào toàn bộ chuỗi giá trị doanh nghiệp. Đặc biệt, mức độ cạnh tranh ở nhóm doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ tại châu Á được đánh giá cao hơn nhiều so với các mùa giải trước.

Bà Thuận Thảo - Nhà sáng lập, Trưởng khối Nghiên cứu và phát triển, đại diện Cỏ Mềm nhận giải thưởng.

Ông Matthias Gelber - Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Global CSR & ESG 2026 cho biết, ESG hiện không còn là những hoạt động CSR tách rời khỏi kinh doanh, mà là câu chuyện của sự tích hợp vào mô hình vận hành cốt lõi của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp được đánh giá cao là những đơn vị có khả năng tạo ra giá trị tích cực ngay từ chính sản phẩm và hoạt động vận hành thực tế.

Lý do giúp Cỏ Mềm được vinh danh tại Hội nghị & Giải thưởng CSR & ESG toàn cầu

Tại Global CSR & ESG Awards 2026, Cỏ Mềm được vinh danh 3 giải thưởng lớn, trong đó có 2 hạng Platinum gồm: “Thương hiệu Đổi mới Sản phẩm & Xuất sắc trong Phát triển Bền vững”, “Thương hiệu tiêu biểu nhất Việt Nam về CSR & ESG” và hạng Bạc - “Thương hiệu tiên phong trong thực hành ESG và tạo tác động xã hội”. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp, Cỏ Mềm được ghi nhận ở hạng mục cao nhất liên quan tới đổi mới sản phẩm và phát triển bền vững.

Điểm đáng chú ý là, ESG tại Cỏ Mềm, thay vì được xem như một hoạt động bổ trợ, doanh nghiệp lựa chọn tích hợp các yếu tố phát triển bền vững vào toàn bộ chuỗi giá trị. Từ nghiên cứu và phát triển sản phẩm, xây dựng vùng nguyên liệu, sản xuất, phân phối đến các hoạt động cộng đồng đều được vận hành trong cùng một định hướng dài hạn.

Cỏ Mềm chọn “Lành và Thật” làm triết lý vận hành.

Một trong những điểm đáng chú ý là chiến lược phát triển dựa trên nguyên liệu thiên nhiên bản địa kết hợp nghiên cứu khoa học hiện đại. Đây không chỉ là định hướng sản phẩm, mà còn là cách doanh nghiệp xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao tính minh bạch và phát triển bền vững.

Tiêu biểu cho hướng đi này là vùng trồng sâm Lai Châu tại độ cao 1700m do Cỏ Mềm hợp tác đầu tư và phát triển. Không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu, nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng, mô hình này còn tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương, góp phần hình thành giá trị kinh tế và xã hội ngay từ đầu chuỗi cung ứng.

Vùng trồng Sâm Lai Châu tại Sìn Hồ của Cỏ Mềm

Bên cạnh yếu tố nguyên liệu, hội đồng giải thưởng năm nay cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của đổi mới sản phẩm trong phát triển bền vững.

Theo ông Matthias Gelber, một trong những tiêu chí quan trọng nhất của hạng mục “Đổi mới Sản phẩm & Xuất sắc” là khả năng chuyển hóa hoạt động nghiên cứu và phát triển thành sản phẩm và quy trình sản xuất thực tế. Hội đồng đánh giá cao các doanh nghiệp ưu tiên nguyên liệu tự nhiên, nguyên liệu sinh học, giảm phát thải carbon trong sản xuất và thúc đẩy tái sử dụng, tái chế trong vòng đời sản phẩm.

“Đó là những yếu tố liên quan đến sản phẩm vô cùng quan trọng. Và tôi thực sự rất ấn tượng với những điều Cỏ Mềm đang theo đuổi”, ông chia sẻ.

“Ngôi trường ước mơ” - một trong những dự án cộng đồng của Cỏ Mềm.

Có thể nói, các giải thưởng CSR & ESG đã chứng minh những hướng đi mà Cỏ Mềm theo đuổi trong nhiều năm qua đang ngày càng tiệm cận với các chuẩn mực phát triển bền vững của quốc tế: tạo ra tác động tích cực ngay từ chính sản phẩm, nguyên liệu và cách thức vận hành.

Trong bối cảnh ESG đang dần trở thành “ngôn ngữ chung” của kinh doanh toàn cầu, những doanh nghiệp có khả năng chuyển hóa các giá trị phát triển bền vững thành năng lực cạnh tranh thực tế sẽ có nhiều cơ hội hơn để tham gia sâu vào chuỗi giá trị quốc tế. Việc được ghi nhận tại Global CSR & ESG Awards 2026 vì thế không chỉ là một dấu mốc của riêng Cỏ Mềm, mà còn phản ánh xu hướng chuyển dịch đang diễn ra trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.