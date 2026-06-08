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Giá vàng thế giới thấp nhất hơn 2 tháng qua

Ngọc Ánh

TPO - Sáng 8/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tiếp tục giảm. Đà giảm của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh đồng USD vẫn duy trì sức mạnh trên ngưỡng 100 điểm.

Giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống, giao dịch quanh mức 4.315 USD/ounce, giảm khoảng 14 USD/ounce so với phiên cuối tuần, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 24/3.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,4% xuống 67,56 USD/ounce, bạch kim giảm 0,5% còn 1.767,15 USD/ounce. Trong khi đó, giá palladium gần như đi ngang ở mức 1.225,66 USD/ounce.

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Giá vàng tiếp tục giảm. Ảnh: Reuters.

Triển vọng ngắn hạn của thị trường cũng kém tích cực khi các số liệu kinh tế Mỹ tiếp tục khả quan, trong khi thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vẫn chưa rõ ràng.

Ông Kelvin Wong - chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA - cho biết đà giảm của vàng chủ yếu xuất phát từ việc thị trường ngày càng nghiêng về quan điểm Fed sẽ duy trì lập trường cứng rắn đối với chính sách tiền tệ. Theo ông, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao cũng đang tạo thêm áp lực lên kim loại quý này.

Trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao và kỳ vọng hạ lãi suất suy yếu, giới đầu tư vẫn thận trọng với triển vọng của kim loại quý trong ngắn hạn.

Ngọc Ánh
Reuters
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