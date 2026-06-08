'Tối hậu thư' liên quan dự án sân bay Vinh

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng Dự án kéo dài đường cất, hạ cánh Cảng Hàng không quốc tế Vinh trước ngày 30/6, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công ngay đầu tháng 7.

Ngày 8/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp rà soát tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ Dự án kéo dài đường cất, hạ cánh Cảng Hàng không quốc tế Vinh.

Dự án do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 545 tỷ đồng. Theo thiết kế, đường cất, hạ cánh hiện hữu sẽ được kéo dài thêm 600m, nâng tổng chiều dài từ 2.400m lên 3.000m, đồng thời xây dựng đường lăn chờ nhằm nâng cao năng lực khai thác của sân bay.

Toàn cảnh cuộc làm việc.

Để triển khai dự án, địa phương phải giải phóng hơn 55,27ha đất. Ngoài đất ở, đất nông nghiệp của người dân, dự án còn ảnh hưởng đến một số công trình quốc phòng; đất tôn giáo và di tích lịch sử.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều diện tích chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương liên quan. Cụ thể, tại phường Vinh Hưng còn 7,2 ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng trên tổng số 19,73 ha phải thu hồi; phường Vinh Phú còn 16,53 ha trên tổng số 23,4 ha; xã Nghi Lộc còn khoảng 2,85 ha trên tổng số 12,14 ha.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các xã, phường cam kết hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6, để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai thi công từ đầu tháng 7.

Đại diện ACV cho biết, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư và sẵn sàng thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng.

Dự án kéo dài đường cất, hạ cánh Cảng Hàng không quốc tế Vinh đang vướng giải phóng mặt bằng.

Kết luận cuộc họp, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - nhấn mạnh đây là cuộc rà soát cuối cùng đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, sở ngành tập trung cao độ, hoàn thành giải phóng mặt bằng chậm nhất ngày 30/6 và bàn giao cho ACV ngay đầu tháng 7.

Đối với vướng mắc trong việc di dời Đài K5, UBND tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục làm việc với Quân chủng Phòng không - Không quân để thống nhất phương án, sớm tháo gỡ điểm nghẽn cuối cùng, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ.

Cảng Hàng không quốc tế Vinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, đây là dự án hạ tầng hàng không quan trọng của quốc gia, yêu cầu các cấp, ngành nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp xử lý khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.