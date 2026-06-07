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Khánh Hòa:

Chấn chỉnh việc trekking, camping ở Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình

Phùng Quang

TPO - Trước tình trạng một số tổ chức, cá nhân tự ý tổ chức các hoạt động trekking, camping và trải nghiệm thiên nhiên trong khu vực rừng đặc dụng, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, tỉnh Khánh Hòa vừa chấn chỉnh các đơn vị lữ hành.

Ngày 7/6, lãnh đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình cho biết, đơn vị vừa ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động tổ chức tour trekking, camping và trải nghiệm thiên nhiên trong lâm phần quản lý.

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Một góc Vườn Quốc gia Núi Chúa. Ảnh: Dương Triều.

Theo Ban quản lý, những năm gần đây, hoạt động du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên tại Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình phát triển mạnh, thu hút đông đảo du khách và ngày càng nhiều doanh nghiệp lữ hành tham gia tổ chức tour.

Tuy nhiên, Trung tâm Du lịch và Giáo dục môi trường thuộc Vườn quốc gia ghi nhận một số tổ chức, cá nhân tự ý tổ chức các hoạt động trekking, camping, dã ngoại trong khu vực rừng đặc dụng nhưng không thông báo, đăng ký hoặc phối hợp với đơn vị chủ rừng theo quy định.

Việc tự ý tổ chức các hoạt động trên gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, kiểm soát người ra vào rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, mất an toàn cho du khách và tác động tiêu cực đến tài nguyên rừng, môi trường sinh thái.

Để chấn chỉnh tình trạng này, ban quản lý nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân tự ý tổ chức hoạt động du lịch trong lâm phần Vườn quốc gia khi chưa thông báo và phối hợp với đơn vị chủ rừng.

Trước khi tổ chức tour, các đơn vị phải thông báo bằng văn bản hoặc thông qua các kênh thông tin chính thức của Trung tâm Du lịch và giáo dục môi trường, cung cấp đầy đủ thông tin về thời gian, tuyến hành trình, khu vực hoạt động, số lượng khách, người phụ trách và phương án bảo đảm an toàn.

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Vườn Quốc gia Núi Chúa với nhiều cảnh sắc hoang sơ ngày càng được nhiều người tìm đến khám phá. Ảnh: Vũ Điệp.

Trong quá trình hoạt động, các đoàn khách phải chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra và giám sát của lực lượng được Vườn quốc gia phân công. Đồng thời, đơn vị tổ chức tour có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho du khách, thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường và không săn bắt, khai thác động thực vật rừng trái phép.

Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, tiếp tục tổ chức hoạt động khi chưa thông báo và phối hợp với đơn vị chủ rừng, Ban quản lý sẽ lập hồ sơ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời có thể hạn chế hoặc không tiếp tục phối hợp trong các chương trình du lịch tiếp theo. Mọi trách nhiệm liên quan đến an toàn, cứu hộ cứu nạn và các thiệt hại phát sinh sẽ do đơn vị tổ chức tự chịu trách nhiệm theo quy định.

Phùng Quang
#Vườn Quốc gia Núi Chúa – Phước Bình #du lịch sinh thái #hoạt động trekking #bảo vệ môi trường

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