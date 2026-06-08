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Lý do gián đoạn gần 40 chuyến bay tại Nội Bài, Cát Bi

Lộc Liên

TPO - Vài ngày qua, flycam và diều sáo xuất hiện gần khu vực sân bay Nội Bài - Hà Nội và Cát Bi - Hải Phòng, khiến gần 40 chuyến bay bị ảnh hưởng; nhiều máy bay phải bay chờ, tạm dừng cất cánh hoặc chuyển hướng hạ cánh để bảo đảm an toàn.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) gửi Bộ Xây dựng, trong vài ngày qua, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài và Cát Bi liên tiếp ghi nhận sự xuất hiện của các vật thể bay nghi là thiết bị bay không người lái (UAV/drone) và diều, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác bay.

Tại Nội Bài, ngày 6/6, hoạt động của một thiết bị bay không người lái đã ảnh hưởng đến 28 chuyến bay. Trong đó, 8 chuyến bay chuẩn bị cất cánh phải dừng chờ tại điểm chờ đường băng, còn 20 chuyến bay đến phải bay chờ trên không trước khi được phép hạ cánh. Sang 7/6, việc phát hiện diều trong khu vực cất cánh tiếp tục khiến 7 chuyến bay chuẩn bị khởi hành phải tạm dừng.

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Gần 40 chuyến bay bị gián đoạn vì vật thể bay xâm nhập khu vực sân bay Nội Bài và Cát Bi. Ảnh: Ảnh minh họa: Shutterstock.

Tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng), tối 7/6, một chiếc diều sáo gắn đèn xuất hiện gần khu vực đường cất hạ cánh đã khiến hoạt động khai thác bị gián đoạn. Hai chuyến bay đến phải chuyển hướng hạ cánh xuống Nội Bài, trong khi các chuyến bay khác bị ảnh hưởng kế hoạch khai thác.

Theo Cục HKVN, ngay khi xảy ra sự cố, các đơn vị tại sân bay đã triển khai đầy đủ quy trình ứng phó. Các lực lượng được phân công trách nhiệm rõ ràng, trong đó cảng hàng không điều phối mặt đất, cơ sở điều hành bay thực hiện nhiều biện pháp điều hành không lưu, lực lượng công an và quân đội xác minh, ngăn chặn vật thể bay, còn cảng vụ hàng không quyết định việc đóng hoặc mở tạm thời sân bay khi cần thiết.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý chuyên ngành nhận định các vụ việc tương tự hoàn toàn có thể tiếp tục tái diễn trong thời gian tới.

Bước vào cao điểm du lịch hè, hoạt động thả diều và sử dụng các thiết bị bay không người lái có xu hướng gia tăng, kéo theo nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bay và mất an toàn hàng không.

Để phòng ngừa các sự cố tương tự, Cục HKVN kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét gửi công điện tới nhiều địa phương có sân bay cùng bộ, ngành liên quan, nhằm tăng cường tuyên truyền quy định của Luật Phòng không nhân dân và Nghị định 288/2025 về quản lý tàu bay không người lái, vật thể bay khác.

Các địa phương được đề nghị phối hợp chặt chẽ với tổ an toàn đường cất hạ cánh tại sân bay trong việc phát hiện, xác minh và xử lý vật thể bay xâm nhập trái phép.

Cơ quan quản lý ngành hàng không cũng đề nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo đơn vị chức năng xác định rõ đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin khi phát hiện UAV hoặc vật thể bay hoạt động trái phép gần sân bay, bảo đảm phản ứng nhanh và hiệu quả.

Cục HKVN kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan rà soát cơ chế quản lý việc nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng thiết bị bay không người lái, nhằm hạn chế nguy cơ bị lạm dụng tại khu vực cảng hàng không, sân bay.

Lộc Liên
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