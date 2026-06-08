Làm giả hợp đồng để vay tiền đáo hạn rồi chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng

TPO - Với chiêu trò mượn tiền đề đáo hạn các khoản vay ngân hàng, Trần Thị Tuyết Nhi đã chiếm đoạt của 2 nạn nhân hơn 18 tỷ đồng. Để nạn nhân tin tưởng, Nhi thuê người làm giả các hợp đồng vay vốn ngân hàng, rồi chụp ảnh gửi nạn nhân để tạo tin tưởng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Tuyết Nhi (SN 1990, trú xã Tiểu Cần, Vĩnh Long), để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an thi hành các quyết định đối với Trần Thị Tuyết Nhi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2024, Nhi nợ khoảng 6,3 tỷ đồng nhưng không còn khả năng trả, nên nảy sinh ý định lừa đảo để có tiền trả nợ.

Sau đó, Nhi thuê người khác làm giả các bản hợp đồng vay ngân hàng, rồi Nhi chụp ảnh hợp đồng gửi nạn nhân hỏi vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Nhi đã vay tiền của bà N.T.D.T. (ngụ xã Song Lộc, Vĩnh Long) và bà T.T.S.D. (ngụ phường Trà Vinh, Vĩnh Long) với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng, rồi chiếm đoạt.