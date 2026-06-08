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Pháp luật

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Công an Đồng Nai triệt phá đường dây ma tuý lớn, làm rõ 40 đối tượng liên quan

Văn Quân

TPO - Công an TP Đồng Nai đã làm rõ 40 đối tượng liên quan mua bán, tổ chức sử dụng ma túy và đang thu thập nhiều chứng cứ về đường dây tiêu thụ khoảng 6kg ma túy các loại từ tháng 3/2026 đến nay.

Ngày 8/6, Công an TP Đồng Nai cho biết, từ một trường hợp dương tính với chất ma túy được phát hiện trong đợt cao điểm phòng, chống ma túy, lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra và triệt phá thành công một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, liên địa bàn, với sự tham gia của hàng chục đối tượng.

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Các đối tượng liên quan đến ma tuý tại cơ quan công an TP Đồng Nai (ảnh:CACC)

Trước đó, ngày 1/6, lực lượng phối hợp giữa Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã An Phước phát hiện đối tượng V.Đ.H. (ngụ xã An Phước) dương tính với ma túy. Qua đấu tranh, khai thác thông tin ban đầu, cơ quan công an nhận định vụ việc không đơn lẻ mà có liên quan đến một đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động tinh vi, có sự móc nối nhiều tầng, nhiều nhánh và trải rộng trên nhiều địa bàn.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai đã khẩn trương huy động lực lượng, thành lập các tổ công tác chuyên trách, đồng thời chỉ đạo công an các địa phương liên quan phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy xét, xác minh, bóc gỡ toàn bộ hệ thống đối tượng.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ Bùi Minh Trực (SN 1984, ngụ xã An Phước) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Từ lời khai của đối tượng này cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an xác định Trực là một trong những đầu mối cung cấp ma túy bán lẻ cho nhiều người nghiện trên địa bàn, giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới phân phối.

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Một đối tượng trong đường dây làm việc với lực lượng công an (ảnh:CACC)

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng công an phối hợp bắt giữ thêm hai đối tượng là Phạm Thị Thanh Thảo (SN 1995) và Nguyễn Thụy Tường Vy (SN 1998), cùng ngụ xã An Phước, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy Nguyễn Thụy Tường Vy là mắt xích cung cấp ma túy cho nhiều đầu mối tiêu thụ khác nhau, trong khi Phạm Thị Thanh Thảo đóng vai trò trung gian quan trọng, vừa trực tiếp tham gia mua bán, vừa kết nối các nhóm đối tượng sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, góp phần hình thành mạng lưới hoạt động khép kín và khó phát hiện.

Song song với việc đấu tranh, bóc gỡ đường dây tại địa bàn xã An Phước, lực lượng công an đồng thời mở rộng kiểm tra, rà soát và tổ chức test nhanh ma túy đối với nhiều đối tượng tại các địa bàn lân cận như Phước An, Phước Thái và Định Quán. Qua đó nhằm làm rõ toàn bộ các mắt xích liên quan, tránh bỏ lọt đối tượng.

Kết quả điều tra mở rộng từ ngày 1/6 đến 3/6 cho thấy có tổng cộng 71 trường hợp dương tính với chất ma túy trên các địa bàn nói trên. Trong số này, cơ quan chức năng bước đầu xác định 40 trường hợp có dấu hiệu liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, 31 trường hợp còn lại đang được rà soát, phân loại; 23 đối tượng đã được đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quy định pháp luật.

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Hiện trường cùng các tang vật vụ án (ảnh:CACC)

Cơ quan công an cũng xác định, từ tháng 3/2026 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng trong đường dây đã thực hiện hành vi mua bán, tiêu thụ khoảng 6kg ma túy các loại, đồng thời thực hiện các giao dịch chuyển tiền cho nguồn cung cấp phía trên với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Văn Quân
#ma túy #đồng nai #bắt giữ #đường dây #trấn áp

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