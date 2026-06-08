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Pháp luật

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Khởi tố 2 đối tượng sản xuất, buôn bán phân bón giả

Lữ Hồ

TPO - Quá trình điều tra xác định, từ tháng 9 - 12/2025, Lộc và Hiếu đã cùng góp vốn mua sắm máy móc, nguyên vật liệu để tổ chức sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 8/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nhiêu Thắng Lộc (33 tuổi) và Nguyễn Trung Hiếu (39 tuổi, cùng trú xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật”.

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Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đọc lệnh khởi tố Lộc và Hiếu. Ảnh: CACC.

Qua công tác kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón của Nguyễn Trung Hiếu (ở thôn 1, xã Phước Hà), lực lượng công an phát hiện nhiều sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có thông tin ghi trên nhãn không đúng với thực tế. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 9 - 12/2025, Lộc và Hiếu đã cùng góp vốn mua sắm máy móc, nguyên vật liệu để tổ chức sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Dù không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, không có hồ sơ chất lượng sản phẩm, không công bố hợp quy và không được cấp quyết định lưu hành, nhưng từ tháng 10 - 12/2025, hai đối tượng đã trực tiếp sản xuất 1.614 sản phẩm phân bón và 340 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật các loại. Trong số này, khoảng 14 tấn sản phẩm đã được tiêu thụ ra thị trường với nhiều nhãn hiệu, chủng loại khác nhau, thu lợi bất chính hơn 148 triệu đồng.

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Cơ sở sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả của Hiếu. Ảnh: CACC.

Kết quả giám định và xác minh cho thấy, toàn bộ số sản phẩm do Lộc và Hiếu sản xuất là hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng và nhãn hàng hóa. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lữ Hồ
#phân bón giả #thuốc bảo vệ thực vật giả #Khánh Hòa #cảnh sát điều tra #Công an tỉnh Khánh Hoà

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