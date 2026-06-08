Xử phạt tài xế và chủ xe quay đầu xe để 'né' chốt CSGT

TPO - Phát hiện xe hết hạn đăng kiểm, một tài xế ở Nghệ An đã quay đầu đột ngột trên Quốc lộ 46B nhằm né chốt kiểm tra của CSGT. Hành vi vi phạm bị lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh, xử lý, với tổng mức phạt đối với tài xế và chủ xe gần 10 triệu đồng.

Ngày 8/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Đội CSGT đường bộ số 5 vừa xử lý một trường hợp tài xế quay đầu xe để tránh chốt kiểm tra trên Quốc lộ 46B.

Trước đó, ngày 2/6, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 46B, đoạn qua phường Vinh Hưng, Nghệ An, tổ công tác phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 37C 466.88 chuyển hướng đột ngột, không bảo đảm an toàn cho phương tiện phía sau.

Cùng thời điểm, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh tài xế xe này quay đầu nhằm né lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, Đội CSGT đường bộ số 5 đã xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là N.X.T (SN 1985, trú phường Trường Vinh) và chủ xe là N.Đ.S (SN 1990, trú xã Đại Huệ, Nghệ An).

Đội CSGT đường bộ số 5 làm việc với N.X.T và N.Đ.S.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế N.X.T thừa nhận do xe đã hết hạn kiểm định nên khi phát hiện tổ công tác phía trước đã quay đầu để tránh bị kiểm tra, xử lý.

Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với tài xế N.X.T. về các lỗi chuyển hướng không bảo đảm an toàn và điều khiển phương tiện có giấy chứng nhận kiểm định hết hạn dưới 1 tháng. Tổng mức phạt là 4,4 triệu đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với chủ xe N.Đ.S, cơ quan chức năng xử phạt 5 triệu đồng về hành vi giao phương tiện có giấy chứng nhận kiểm định hết hạn dưới 1 tháng tham gia giao thông.