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Cháy nhà làm cụ ông 82 tuổi tử vong, nghi do con trai phóng hỏa

Cảnh Kỳ

TPO - Vụ cháy xảy ra tại cửa hàng photocopy và bán văn phòng phẩm, nên lửa bốc nhanh, làm cụ ông 82 tuổi mắc kẹt và tử vong. Vụ cháy nghi do người con trai cụ ông gây ra.

UBND xã Bình Đại (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 7h ngày 8/6, tại căn nhà của ông T.N.L (82 tuổi) bên Quốc lộ 57B (đoạn qua trung tâm xã). Căn nhà vừa để ở, vừa kinh doanh photocopy và bán văn phòng phẩm, có nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên đám cháy bùng nhanh và lan sang căn nhà liền kề.

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Hiện trường vụ cháy.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Vĩnh Long đã cử phương tiện, cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến hơn 10h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ cháy làm ông T.N.L. mắc kẹt trong nhà và tử vong.

Theo người nhà nạn nhân, vào thời điểm lửa bùng phát, một số người trong cửa hàng và người dân xung quanh đã tháo chạy và hô hoán dập lửa. Riêng cụ ông T.N.L. bị tai biến nên không kịp thoát ra.

Người nhà trích xuất camera và thấy hình ảnh một người con trai của cụ L. đã phóng hỏa đốt nhà. Theo người nhà, trước đó người con trai này xảy ra mâu thuẫn với gia đình về tranh chấp tài sản. Hiện, người con trai này đã bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra vụ cháy.

Cảnh Kỳ
#cháy nhà #Vĩnh Long #phóng hỏa #mâu thuẫn gia đình #tử vong #công an

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