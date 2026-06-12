Quan chức Iran tiết lộ các phần chính của thỏa thuận chấm dứt chiến tranh đã được hoàn tất

TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết các nội dung quan trọng của thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh với Mỹ cơ bản đã được hoàn thiện. Tuy nhiên, Tehran cáo buộc Washington liên tục thay đổi lập trường, đưa ra các yêu cầu mới và tiến hành các hoạt động quân sự làm cản trở tiến trình ngoại giao.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, các phần cốt lõi của một thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ đã gần như hoàn tất, song tiến trình vẫn bị ảnh hưởng bởi những gì Tehran cho là lập trường thiếu nhất quán từ phía Washington.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng tối 11/6, ông Baghaei khẳng định Iran đã tham gia đàm phán với thiện chí và tinh thần trách nhiệm, đồng thời nhấn mạnh văn bản thỏa thuận hiện đã hoàn thiện phần lớn các nội dung quan trọng.

"Về mặt nội dung, văn bản hầu như đã được hoàn thiện ở những phần chính. Vấn đề là lập trường mâu thuẫn của Mỹ luôn gây ra sự xáo trộn và gián đoạn trong quá trình này", ông Baghaei nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei.

Ông Baghaei nhấn mạnh rằng, Cộng hòa Hồi giáo Iran tham gia tiến trình ngoại giao với thiện chí và tinh thần trách nhiệm đầy đủ, trong khi các quan chức Mỹ liên tục thay đổi lập trường, đưa ra những yêu cầu mới phi thực tế, thậm chí còn tiến hành các cuộc tấn công quân sự trong suốt quá trình đàm phán.

Ông Baghaei lưu ý, kể từ khi lệnh ngừng bắn được tuyên bố vào tháng 4, cả Mỹ và chính quyền Israel đều liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Trong các cuộc tấn công mới nhất, lực lượng Mỹ đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng phía nam của Iran và tấn công hai hồ chứa nước ở Sirik.

Không có sự thỏa hiệp nào đối với các "lằn ranh đỏ" của Iran

Quan chức này khẳng định, Iran đã chứng minh cả trong ngoại giao lẫn trên chiến trường, rằng sẽ không bao giờ khuất phục trước các điều kiện và yêu cầu của phía bên kia.

"Iran đã chứng minh trên thực tế rằng 'lằn ranh đỏ' của họ chính là lợi ích và phúc lợi của người dân Iran, và sẽ không có bất kỳ sự thỏa hiệp nào về vấn đề này", ông nói.

Eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa

Liên quan đến tình hình ở eo biển Hormuz, ông Baghaei cho rằng các hành động quân sự của Mỹ là nguyên nhân khiến tuyến hàng hải chiến lược này mất an toàn. Ông xác nhận Iran đã ban hành các cảnh báo cần thiết đối với hoạt động hàng hải trong khu vực sau khi Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Iran tuyên bố đóng cửa eo biển đối với mọi tàu thuyền.

"Nguyên nhân duy nhất dẫn đến tình trạng này là do các hành động bất hợp pháp và gây hấn của Mỹ", ông Baghaei khẳng định, đồng thời xác nhận rằng các cảnh báo cần thiết đã được gửi đến tất cả các tàu thuyền.

Quyết định thuộc về Iran

Về những đồn đoán của giới truyền thông liên quan đến thời gian và địa điểm diễn ra lễ ký kết, ông Baghaei đã lên tiếng bác bỏ, cho rằng đó chỉ là những suy đoán vô căn cứ.

"Quy trình ra quyết định ở Iran hoàn toàn minh bạch. Các cơ quan chức năng có liên quan phải xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết của văn bản. Ngay khi đạt được kết luận cuối cùng phục vụ lợi ích của người dân Iran, kết luận đó sẽ được công bố chính thức", ông nói.

Quan chức Iran cũng cho biết Pakistan và Qatar tiếp tục đóng vai trò trung gian hòa giải, song tiến trình đàm phán vẫn chịu tác động từ các diễn biến quân sự gần đây.