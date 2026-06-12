Học viện Hậu cần đào tạo hàng vạn cán bộ, nghiên cứu hàng nghìn đề tài

TPO - Sau 75 năm xây dựng và phát triển, Học viện Hậu cần đã đào tạo hàng vạn cán bộ, triển khai hàng nghìn đề tài khoa học và đang hướng tới trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu hiện đại gắn với chuyển đổi số.

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Học viện Hậu cần (HVHC) và 30 năm hợp nhất Trường Sĩ quan Hậu cần với HVHC, ngày 12/6, tại Hà Nội, HVHC phối hợp với Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT) tổ chức Hội thảo khoa học “Học viện Hậu cần 75 năm xây dựng, phát triển - Thành tựu và kinh nghiệm”.

Đại biểu dự hội thảo tham quan khu trưng bày của Học viện Hậu cần, sáng 12/6. Ảnh: Nguyễn Minh

Gắn với chiến trường, hướng về đơn vị

Với 75 tham luận của lãnh đạo, chỉ huy, nhà khoa học ở các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, hội thảo tập trung làm rõ bối cảnh lịch sử ra đời, quá trình hình thành và phát triển của HVHC gắn với các giai đoạn cách mạng của đất nước và sự trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; khẳng định ý nghĩa chính trị, quân sự, khoa học của việc thành lập Học viện trong từng thời kỳ lịch sử.

Các tham luận cũng hướng tới công tác ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong đào tạo, nghiên cứu khoa học nhằm xây dựng Học viện trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu có uy tín hàng đầu về hậu cần, kỹ thuật, tài chính trong Quân đội và quốc gia.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo, chỉ huy, nhà khoa học ở các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện - Chính uỷ Tổng cục HC-KT, cho biết 75 năm qua, kế thừa và phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, chủ động sáng tạo, đoàn kết chặt chẽ, dạy tốt, học tốt, gắn với chiến trường, hướng về đơn vị”, HVHC đã khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học hậu cần quân sự uy tín hàng đầu của Quân đội, giữ vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của ngành Hậu cần Quân đội.

Học viện đã đào tạo được hàng vạn cán bộ, nhân viên hậu cần, tài chính Quân đội; hàng nghìn cử nhân, kỹ sư dân sự và cán bộ hậu cần cho Bộ Công an, cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia; đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong từng thời kỳ cách mạng.

Đoàn Chủ tịch điều hành hội thảo.

Theo Trung tướng Đỗ Văn Thiện, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Học viện cần hoàn thiện cơ chế quản lý điều hành huấn luyện, đào tạo theo hướng “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”; phương thức huấn luyện, đào tạo hiện đại sát thực tế chiến đấu theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”; coi trọng đổi mới, sáng tạo trong huấn luyện, đào tạo sát với thực tế chiến đấu.

Chính uỷ Tổng cục HC-KT cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, việc mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu với các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu trong và ngoài nước là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu khoa học của HVHC, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Hậu cần Quân đội.

Bệ phóng vững chắc cho tương lai

Theo Trung tướng, GS.TS Phan Tùng Sơn - Giám đốc HVHC, hội thảo thống nhất đánh giá, trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đặc biệt sau 30 năm hợp nhất Trường Sĩ quan Hậu cần với HVHC (1996-2026), Học viện đã đạt được những thành tựu toàn diện, vững chắc trên tất cả các lĩnh vực.

Học viện đã xây dựng được hệ thống chương trình đào tạo đa dạng cho nhiều đối tượng: từ đào tạo sĩ quan hậu cần cấp phân đội đến đào tạo chủ nhiệm HC-KT cấp trung đoàn, lữ đoàn và đào tạo sau đại học.

Trung tướng, GS.TS Phan Tùng Sơn - Giám đốc Học viện Hậu cần, phát biểu tại hội thảo.

Trong đó, việc xây dựng chuẩn đầu ra gắn với chức trách nhiệm vụ sau khi ra trường; điều chỉnh theo hướng chuyển từ trang bị kiến thức sang bồi dưỡng toàn diện phẩm chất, năng lực; tích hợp tình huống thực tiễn và từng bước triển khai chuyển đổi số, đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức diễn tập cuối khóa và phối hợp với các cơ quan, đơn vị là những bước tiến quan trọng.

Là trung tâm nghiên cứu khoa học hậu cần quân sự đầu ngành, Học viện đã nghiên cứu thành công hơn 3.000 đề tài các cấp, trong đó tham gia 2 dự án cấp Nhà nước, 2 đề tài cấp Nhà nước, 29 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 372 đề tài cấp ngành, 2.289 đề tài cấp Học viện.

Học viện cũng đã xây dựng được đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao với 9 giáo sư, 85 phó giáo sư; 218 tiến sĩ, 2 nhà giáo nhân dân, 19 nhà giáo ưu tú; 24 giảng viên cao cấp, 121 giảng viên chính…

Các đại biểu nêu ý kiến tại hội thảo.

“Từ lớp học với 88 học viên trong điều kiện kháng chiến gian khổ năm 1951 đến trung tâm đào tạo hậu cần, kỹ thuật, tài chính uy tín hàng đầu của quốc gia; từ những bài học lịch sử về bảo đảm hậu cần trong các cuộc kháng chiến đến yêu cầu đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới - tất cả đều khẳng định bề dày truyền thống và sức sống mãnh liệt của HVHC. Vinh quang của quá khứ là bệ phóng vững chắc cho tương lai”, Trung tướng Phan Tùng Sơn nhấn mạnh.