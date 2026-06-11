18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia hồi hương về đất mẹ Việt Nam

TPO - Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai và phối hợp với Ban chuyên trách hai tỉnh Stung Treng, Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) tổ chức lễ tiễn, bàn giao 18 hài cốt liệt sĩ được Đội K52 tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026 để hồi hương về đất mẹ Việt Nam.

Ngày 11/6, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai cho biết, vừa phối hợp với Ban chuyên trách hai tỉnh Stung Treng, Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) trọng thể tổ chức lễ tiễn, bàn giao 18 hài cốt liệt sĩ được Đội K52 tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025 - 2026 để hồi hương về đất mẹ Việt Nam.

Theo đó, khoảng 17h ngày 10/6, đoàn xe của Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được Đội K52 tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025 - 2026 tại ba tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear đã về tới Việt Nam.

Đón các liệt sĩ tại Quốc môn (Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, xã Ia Dom) và di chuyển về Nhà tưởng niệm liệt sĩ thuộc Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ), đông đảo cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra đón chào. Sau hàng chục năm, hôm nay, các anh đã được trở về yên giấc ngàn thu trong lòng đất mẹ Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và lãnh đạo tỉnh Stung Treng tiễn các liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam.

Dự lễ, về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban chuyên trách tỉnh. Về phía lãnh đạo tỉnh Stung Treng có Tỉnh trưởng Sor Soputra; Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban chuyên trách Men Kung. Về phía lãnh đạo tỉnh Ratanakiri có Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri Ma Vi Chất. Dự lễ còn có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu I (Quân đội Hoàng gia Campuchia).

Lễ tiễn, bàn giao 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban chuyên trách hai tỉnh Stung Treng và Ratanakiri tổ chức theo nghi lễ cấp cao, trang trọng và đầy ý nghĩa.

Phát biểu các tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một gia đình được nguôi ngoai nỗi nhớ, thêm một phần lịch sử được trở về với quê hương đất mẹ. Trong hành trình ấy, sự phối hợp, giúp đỡ tận tình của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Stung Treng và Ratanakiri có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Quang cảnh buổi lễ.

Chỉ tính riêng trong mùa khô 2025-2026, tại địa bàn tỉnh Ratanakiri, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ và tại tỉnh Stung Treng là 7 hài cốt liệt sĩ. Nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại địa bàn hai tỉnh này từ năm 2001 đến nay lên 999.

“Chúng tôi nguyện sẽ đem hết sức mình phục vụ cho Tổ quốc, giữ vững, vun đắp, phát huy truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Campuchia. Chúng tôi đón nhận và đưa hài cốt các liệt sĩ về với Tổ quốc Việt Nam thân yêu, cầu mong cho hương hồn các liệt sĩ siêu thoát nơi vĩnh hằng. Công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, Tổ quốc mãi mãi khắc ghi”, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch xúc động nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, tỉnh sẽ nỗ lực trong hành trình tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ còn nằm lại trên đất nước Chùa Tháp, đặc biệt trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, sớm đưa các anh về với đất mẹ Việt Nam thân yêu.