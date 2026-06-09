TPHCM lập lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

TPO - Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TPHCM gồm 37 thành viên sẽ có nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TPHCM.

Chiều 9/6, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định cán bộ và giao nhiệm vụ cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tham gia thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM dự và chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thượng tá Đồng Thanh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TPHCM đã công bố quyết định của Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TPHCM về bổ nhiệm, điều động 6 sĩ quan giữ các chức vụ quản lý cùng 10 quân nhân chuyên nghiệp, 21 chiến sĩ thuộc các đơn vị của Bộ Tư lệnh thành phố tham gia.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn trao quyết định cho các sĩ quan. Ảnh: Hữu Tân

Theo quyết định, Trung tá Lê Ngọc Hà giữ chức Đội trưởng, Trung tá Lý Minh Vân giữ chức Chính trị viên, Thiếu tá Dương Hiển Tùng giữ chức Phó Đội trưởng.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh thành phố gồm 37 thành viên sẽ có nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TPHCM.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hữu Tân

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn nêu rõ: Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Việc làm này góp phần cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: Hữu Tân



Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phát huy bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương trong thu thập, xác minh thông tin, khảo sát thực địa, bảo đảm việc tìm kiếm, quy tập được tiến hành chặt chẽ, khoa học và hiệu quả.

Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM nhấn mạnh mỗi cán bộ, chiến sĩ cần xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm và cũng là niềm vinh dự của bản thân đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn yêu cầu các cơ quan, đơn vị của Bộ Tư lệnh thành phố quan tâm bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang bị, chế độ chính sách và các điều kiện cần thiết để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, TPHCM dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, ngày 8/6. Ảnh: Ngô Tùng