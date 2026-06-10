Chiến sĩ mới nhận vũ khí và tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng

TPO - Sau 3 tháng huấn luyện, hàng nghìn chiến sĩ mới tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 324, Vùng 3 Hải quân và Trung đoàn 271 đã chính thức tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng, nhận vũ khí và sẵn sàng bước vào giai đoạn công tác mới.

Sáng 10/6, các đơn vị thuộc Sư đoàn Bộ binh chủ lực 324 (Quân khu 4) đồng loạt tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026.

Chiến sĩ mới ở Sư đoàn 324 thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng.

Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324) thực hiện nghi thức trao súng cho chiến sĩ mới tại Lễ tuyên thệ.

Theo Sư đoàn 324, năm 2026, Sư đoàn tiếp nhận hàng nghìn thanh niên ưu tú đến từ 436 xã, phường thuộc 5 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 4. Đây là những công dân có ý thức chính trị tốt, tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian huấn luyện chiến sĩ mới, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 324 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo mọi mặt; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ chặt chẽ; xây dựng, thông qua giáo án, bài giảng đúng quy định; củng cố thao trường, bãi tập, mô hình học cụ bảo đảm cho huấn luyện.

Do đó, chất lượng huấn luyện được nâng lên rõ rệt; kiểm tra kết thúc các nội dung đều đạt mục đích, yêu cầu, nhiều nội dung đạt giỏi; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm.

Năm 2026, Sư đoàn 324 tiếp nhận hàng nghìn chiến sĩ mới.

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 324 động viên chiến sĩ mới tại Lễ tuyên thệ.

Sau 3 tháng huấn luyện, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn chi phối, nhưng với ý chí, quyết tâm cao, các chiến sĩ mới của các đơn vị đã sớm bắt nhịp với điều kiện học tập, sinh hoạt, công tác trong môi trường Quân đội, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để Sư đoàn 324 tiếp tục hoàn thành các chương trình huấn luyện tiếp theo, nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Trung dũng - Kiên cường - Liên tục tiến công - Đoàn kết - Chiến thắng”.

Sáng cùng ngày, tại Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026.

﻿ Chiến sĩ mới ở Vùng 3 Hải quân tuyên thệ và hôn Quân kỳ Quyết thắng.

Năm 2026, Vùng 3 Hải quân tiếp nhận, quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới đến từ 4 tỉnh, thành phố (Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi).

Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình theo quy định của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân.

Các đơn vị cũng kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; đồng thời chú trọng nâng cao thể lực, khả năng cơ động, sức bền cho bộ đội. Quá trình huấn luyện luôn lấy thực hành làm chính, kết thúc từng nội dung đều tổ chức kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, khách quan, sát thực tế.

Kết quả kiểm tra các khoa mục đạt 100% yêu cầu, trong đó trên 85% khá, giỏi; 100% chiến sĩ mới biết bơi. Đặc biệt, nội dung kiểm tra “3 tiếng nổ” đạt 100% yêu cầu, trên 85% khá, giỏi, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị.

Duyệt đội ngũ tại Lễ tuyên thệ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Vũ Đình Hiển - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân nhấn mạnh, sau 3 tháng học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, các chiến sĩ mới đã có sự trưởng thành toàn diện về nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ quân sự và bản lĩnh tâm lý, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ tại các đơn vị trong toàn Vùng.

Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân yêu cầu các chiến sĩ mới tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhanh chóng hòa nhập với môi trường công tác mới, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại Lễ tuyên thệ, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã trao Giấy khen tặng 8 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.

Chiến sĩ mới ở Vùng 3 Hải quân đồng diễn thể dục sáng, 16 động tác võ thể dục và nhảy dân vũ.

Tại Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026 của Trung đoàn 271 (Sư đoàn 5, Quân khu 7), chỉ huy Trung đoàn 271 cho biết, với tinh thần "Tích cực chủ động, khắc phục khó khăn, tự lực tự cường, chiến đấu dũng cảm, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, tiến bộ vững chắc", đơn vị đã đảm bảo chương trình huấn luyện đúng tiến độ, nội dung và thời gian quy định.

Sau 3 tháng huấn luyện, 100% chiến sĩ mới đã có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động. Từ những thanh niên ưu tú của các địa phương, đến nay, các chiến sĩ đã được trang bị vững vàng các kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật. Kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện đạt được những chỉ tiêu nổi bật.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 271, Đại tá Nguyễn Trọng Thái - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, yêu cầu các chiến sĩ mới tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị, không ngừng trau dồi phẩm chất, đạo đức, kỷ luật, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ tại các đơn vị mới, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chiến sĩ mới Trung đoàn 271 hôn Quân kỳ Quyết thắng.

Duyệt đội ngũ tại Lễ tuyên thệ.

Lãnh đạo Sư đoàn 5 và Trung đoàn 271 động viên chiến sĩ mới.

Chiến sĩ Trung đoàn 271 biểu diễn 4 bài thể dục sáng, đồng diễn võ thể dục và dân vũ.

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