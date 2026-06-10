Sĩ quan trẻ Biên phòng Việt Nam - Lào: Viết tiếp bài ca thanh xuân hữu nghị

Trong thời gian 5 ngày trên đất Lào, đoàn sẽ tham gia các hoạt động tại tỉnh Bô-ly-khăm-xay, chào xã giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tổ chức trồng "Cây hữu nghị thanh niên"; thăm Đại đội Biên phòng 253.

Các sĩ quan trẻ hai nước sẽ cùng tham gia tọa đàm để chia sẻ kinh nghiệm về quốc phòng, an ninh; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, hỗ trợ lẫn nhau giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới hai nước. Hoạt động giao lưu hòa trong không khí vui tươi của văn nghệ.

Các hoạt động tại Thủ đô Viêng Chăn diễn ra tại Trường Nghiệp vụ Biên phòng 712; dâng hoa, tham quan tại Bảo tàng Cay-sỏn Phôm-vi-hản và Bảo tàng Quân đội Nhân dân Lào. Tuổi trẻ hai nước sẽ cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống đấu tranh bảo vệ độc lập của hai dân tộc.

Sự kiện giao lưu lần này diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa chính trị đặc biệt: Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 từ ngày 7 đến ngày 9/6/2026. Lãnh đạo hai nước khẳng định đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại; cụ thể hóa nội hàm "gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào trên các phương diện gắn kết song phương, gắn kết tiểu vùng và gắn kết khu vực, quốc tế.

​Một số hình ảnh hoạt động của đoàn:

Thượng tá Khăm-phu-vích Đa-la-phệt - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Lào (bên phải) bắt tay trưởng đoàn của Việt Nam là Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Ảnh: Lê Văn Chương ​

Hai nữ quân nhân trẻ của Việt Nam và Lào cùng nhau ghi lại khoảnh khắc đầm ấm, thanh xuân. Ảnh: Lê Văn Chương ​

Trung úy Chanthap Chima vui mừng bắt tay quân nhân nữ của Việt Nam. Chanthap Chima từng học tại Việt Nam từ năm 2016 đến năm 2019. Ảnh: Lê Văn Chương

Tại Đại đội Biên phòng 253 của Lào, hai bên tổ chức trồng cây hữu nghị, tham quan doanh trại, tặng quà. Ảnh: Lê Văn Chương ​

Nụ cười rạng rỡ của quân nhân hai nước. Ảnh: Lê Văn Chương

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