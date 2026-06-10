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Nghệ sĩ Mai Trần nhập viện vì nhồi máu não

Ngọc Ánh

TPO - Nghệ sĩ Mai Trần gặp biến cố sức khỏe khi đang ăn cơm thì bất ngờ làm rơi thức ăn, khó kiểm soát vận động và xuất hiện tình trạng xệ khóe miệng. Kết quả tại bệnh viện cho thấy nam nghệ sĩ bị nhồi máu não vùng trán phải đang tiến triển.

Sáng 10/6, nghệ sĩ Mai Trần thông qua vợ để chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bản thân sau khi bị nhồi máu não và phải nhập viện cấp cứu. Hiện nam nghệ sĩ đang trong quá trình điều trị, tập phục hồi chức năng.

Mai Trần cho biết bản thân may mắn vẫn giữ được sự tỉnh táo dù gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Nam nghệ sĩ cho hay đang tập trung điều trị các vấn đề sức khỏe phát sinh sau cơn tai biến.

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Nghệ sĩ Mai Trần từng bị đột quỵ năm 2019.

Theo chia sẻ của vợ đạo diễn Mai Trần, trước khi phát hiện bệnh, nam nghệ sĩ từng xuất hiện một số dấu hiệu bất thường nhưng không quá để tâm. Trong đó, chân trái thường xuyên bị khuỵu hoặc mất sức. Do nghĩ rằng tuổi tác khiến cơ thể suy yếu nên không đi kiểm tra chuyên sâu.

Biến cố xảy ra khi Mai Trần đang ăn cơm thì bất ngờ làm rơi thức ăn, khó kiểm soát vận động và xuất hiện tình trạng xệ khóe miệng. Người thân đã nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện Gia Định (TPHCM) cấp cứu trong "giờ vàng". Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy nam nghệ sĩ bị nhồi máu não vùng trán phải đang tiến triển.

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Nghệ sĩ Mai Trần cũng làm đạo diễn cho phim truyền hình, sitcom.

"Hai ngày đầu chưa thấy gì nhiều, từ ngày thứ ba trở đi, các triệu chứng của người bị tai biến xuất hiện dần đầy đủ cho tới bây giờ. Giờ thì cố gắng tập tành, từ những việc đơn giản nhất như xoè bàn tay, quay cổ tay, nâng tay, quay khủy tay. Tập cho có lực cơ trở lại. Đây sẽ là một quá trình dài, nhiều đau đớn và khó khăn, nhưng phải cố gắng", nghệ sĩ chia sẻ.

Thông qua chuyện cá nhân, đạo diễn Mai Trần muốn mọi người chú ý hơn đến những dấu hiệu nhỏ của cơ thể để kịp thời phát hiện bệnh lý nguy hiểm.

Nghệ sĩ Mai Trần sinh năm 1954 tại thành phố Vĩnh Long (Trà Vinh cũ). Nghệ sĩ theo học trường Quốc gia Kịch nghệ Sài Gòn từ năm 16 tuổi. Ông tốt nghiệp lớp diễn viên trường Nghệ thuật Sân khấu 2 năm 1977 và học tiếp ngành Đạo diễn Sân khấu.

Thập niên 1980, Mai Trần nổi tiếng trên sân khấu kịch Kim Cương với hàng loạt vai diễn để đời trong Lôi Vũ, Nhân danh công lý, Trưởng giả học làm sang...

Khi đang ở giai đoạn sung sức với nghề, năm 2019, nghệ sĩ Mai Trần đột quỵ, sức khỏe sa sút nhiều. Ông nhập viện cấp cứu vì tắc nghẽn mạch máu nuôi não và tim, phải tiến hành phẫu thuật gấp.

Sau ca mổ, sức khỏe nam nghệ sĩ yếu dần, không đảm bảo theo đuổi nghệ thuật. Được sự hỗ trợ của người thân, bạn bè và đồng nghiệp, vợ chồng cố gắng mở quán ăn riêng để trang trải cuộc sống.

Ngọc Ánh
#Mai Trần #nhồi máu não #điều trị #sức khỏe #nghệ sĩ

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