Nỗi ám ảnh từ nghi thức thờ ma xó

TPO - "Ma xó" của đạo diễn Phan Bá Hỷ là phim kinh dị Việt ổn so với mặt bằng chung, với diễn xuất tốt của dàn diễn viên, kịch bản không đi theo lối mòn và lạm dụng jumpscare. Hết ngày 8/6, phim thu hơn 64 tỷ đồng ở rạp Việt.

'Ma xó' dễ chinh phục mốc 100 tỷ đồng

Giữa làn sóng phim kinh dị Việt liên tục ra rạp trong vài năm gần đây, Ma xó tạo được sự chú ý nhờ khai thác một tín ngưỡng dân gian còn khá xa lạ với số đông khán giả.

Thay vì đặt trọng tâm vào những màn hù dọa liên tiếp, bộ phim lựa chọn kể câu chuyện về những con người bị dồn ép bởi nghèo khó, mất mát và khát vọng níu giữ điều tưởng chừng không thể giữ lại.

Dữ liệu từ đơn vị quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam cho thấy Ma xó là tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất tuần qua, chấm dứt chuỗi ngày đứng đầu phòng vé của bom tấn hoạt hình Nhật Bản Doraemon. Hết ngày 8/6, sau khi ra rạp chưa đầy một tuần, phim đã thu hơn 64 tỷ đồng

Ma xó khai thác tín ngưỡng dân gian - chất liệu hút khán giả thời gian qua ở những tác phẩm kinh dị.

Phim xoay quanh cặp vợ chồng nghèo là Phú (Avin Lu) và Thảo (Tín Nguyễn). Bi kịch liên tục ập đến khi hai người lâm vào cảnh túng quẫn cùng cực, nợ nần chồng chất bởi mẹ vừa qua đời vì bạo bệnh. Thảo đang mang thai nhưng khó giữ, trước đó đã sảy thai một lần nên luôn bị ám ảnh nỗi sợ mất con.

Trong lúc khó khăn, cô được dì Tánh (Lê Khánh) - người hành nghề cúng bái - giúp đỡ. Nhưng khi đứa con trong bụng gặp nguy hiểm, Thảo tuyệt vọng tìm đến dì Tánh và được mách thỉnh vong về ma xó.

Tuy nhiên, điều tưởng chừng mang lại bình an lại trở thành khởi nguồn cho chuỗi bi kịch. Thực thể được mời vào nhà dần bộc lộ bản chất đáng sợ, kéo cả gia đình vào những hiện tượng kỳ bí đáng sợ.

Chất liệu dân gian là lợi thế

Điểm đáng ghi nhận của Ma xó nằm ở việc bộ phim không sử dụng yếu tố tâm linh như một lớp trang trí cho câu chuyện. Khái niệm ma xó được đưa vào mạch truyện với những quy tắc, nghi thức và hệ quả tương đối rõ ràng, tạo cảm giác đây là thế giới có luật lệ riêng, không đơn thuần là công cụ để tạo ra các tình huống giật mình.

Thay vì phân định rạch ròi đúng sai hay thiện ác, bộ phim mở ra góc nhìn về động cơ phía sau mỗi hành động, kể cả khi đó là những quyết định sai lầm.

Phim đưa người xem tới bối cảnh xóm lao động nghèo ở miền Tây, với những căn nhà cũ kỹ, không gian sinh hoạt gần gũi.

Hình ảnh của phim được đầu tư chỉn chu với tông màu tối và lạnh.

Kịch bản không xây dựng ranh giới rạch ròi giữa thiện và ác. Các nhân vật đều hành động từ những nỗi ám ảnh rất con người: nỗi sợ mất con, nỗi sợ nghèo đói hay cảm giác bất lực trước số phận.

Nhờ vậy, câu chuyện không chỉ xoay quanh một lời nguyền tâm linh mà còn đặt ra câu hỏi về cái giá con người sẵn sàng trả khi bị đẩy đến bước đường cùng.

Nếu phải chọn yếu tố tạo nên sức hút của Ma Xó, đó có lẽ là khả năng xây dựng bầu không khí. Bộ phim tiết chế jumpscare, thay vào đó ưu tiên cảm giác chờ đợi và bất an kéo dài.

Âm thanh được xử lý hiệu quả với tiếng tụng niệm, tiếng gió, tiếng động phát ra từ những góc khuất trong căn nhà. Những khoảng lặng xuất hiện đúng lúc giúp người xem luôn ở trong trạng thái cảnh giác.

Hình ảnh của phim được đầu tư chỉn chu với tông màu tối và lạnh bao trùm phần lớn thời lượng. Một số trường đoạn nghi lễ tâm linh được dàn dựng khá công phu, mang đến cảm giác huyền bí và áp lực tâm lý. Tuy nhiên, việc đẩy độ tối lên cao ở một vài phân cảnh đôi lúc khiến chi tiết hình ảnh bị giảm hiệu quả.

Ở phần cuối, Ma xó tạo được cao trào và có những nút thắt được tháo gỡ tương đối hợp lý. Dù vậy, một số tình tiết vẫn mang cảm giác quen thuộc với những khán giả thường xuyên theo dõi dòng phim kinh dị, khiến mức độ bất ngờ chưa đạt đến ngưỡng bùng nổ.

Đặc biệt, cảnh cao trào với loạt nhân vật cầm ngón tay ma xó để niệm chú rồi bị hất văng khiến không khí rùng rợn của phim bị giảm đáng kể, không còn sự ma mị của nghi lễ tâm linh dân gian mà tạo cảm giác như đang xem phim hành động.

Điểm đáng tiếc ở cách xây dựng kịch bản là phim cho thấy nỗi đau mất con là động lực cho mọi hành động của nhân vật nhưng chưa dành đủ thời lượng để đào sâu bi kịch.

Diễn xuất đồng đều

Dàn diễn viên là một trong những điểm cộng của tác phẩm. Avin Lu tiếp tục cho thấy sự tiến bộ khi hóa thân thành người đàn ông luôn phải vật lộn với áp lực gia đình và cuộc sống. Nhân vật Phú không có nhiều đất để phô diễn nhưng vẫn tạo được sự đồng cảm nhờ cách thể hiện gần gũi.

Alvin Lu đã xin làm phụ hồ không lương tại một công trình xây dựng nhằm quan sát môi trường lao động và cuộc sống thường nhật của những người công nhân. Cách nhập vai này đem lại hiệu quả.

Khán giả không còn nhận ra hình bóng của diễn viên đóng Trịnh Công Sơn đầy lãng tử trong Em và Trịnh hay cậu học sinh ngây ngô trong Ngày xưa có một chuyện tình.

Tín Nguyễn diễn xuất tốt khi vào vai mẹ bầu sống trong cảnh nghèo túng, lại âm ỉ nỗi lo sợ sau một lần sảy thai.

Trong khi đó, Tín Nguyễn mang đến hình ảnh một người phụ nữ bị ám ảnh bởi mất mát và nỗi lo đánh mất đứa con thêm một lần nữa. Vai diễn đòi hỏi nhiều phân đoạn cảm xúc nặng và nữ diễn viên phần lớn hoàn thành được yêu cầu của kịch bản. Sau nhiều lần đóng vai phụ ở Lật mặt 7, Thám tử Kiên Kỳ án không đầu, Tín Nguyễn chứng tỏ được năng lực ở vai diễn vừa vặn.

Các gương mặt giàu kinh nghiệm như Lê Khánh góp phần tăng sức nặng cho bộ phim. NSƯT Hạnh Thúy cũng để lại dấu ấn dù thời lượng xuất hiện không quá nhiều. Dẫu vậy, một vài tuyến nhân vật phụ vẫn chưa được khai thác đủ sâu, khiến động cơ hành động đôi lúc chưa thật sự thuyết phục.

Nhìn tổng thể, Ma xó chưa phải là bộ phim có thể thay đổi diện mạo dòng phim kinh dị Việt, nhưng đây là tác phẩm cho thấy sự nghiêm túc trong cách tiếp cận chất liệu văn hóa bản địa.

Bộ phim sở hữu câu chuyện tương đối chắc tay, không khí tốt và thông điệp rõ ràng về những hệ lụy khi con người đặt niềm tin tuyệt đối vào các thế lực vô hình.

Sau cùng, điều ám ảnh nhất mà tác phẩm để lại không hẳn là hình bóng của ma quỷ, mà là những lựa chọn sai lầm được sinh ra từ tình yêu thương, nỗi tuyệt vọng và lòng tin đặt không đúng chỗ.

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