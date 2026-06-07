Sĩ tử đổ về Văn Miếu nhận xoài

TPO - Không chỉ dâng hương và xin chữ, nhiều sĩ tử đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám dịp này còn xếp hàng nhận xoài Đăng Khoa - món quà đặc biệt mang ý nghĩa động viên tinh thần trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.