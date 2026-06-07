Sĩ tử đổ về Văn Miếu nhận xoài

TPO - Không chỉ dâng hương và xin chữ, nhiều sĩ tử đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám dịp này còn xếp hàng nhận xoài Đăng Khoa - món quà đặc biệt mang ý nghĩa động viên tinh thần trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Sáng 7/6, rất đông phụ huynh và sĩ tử đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám để dâng hương, cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Văn Miếu - Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam đã là biểu tượng của truyền thống hiếu học, nơi đây từ lâu đã trở thành địa điểm quen thuộc của nhiều người trước mỗi kỳ thi quan trọng. Nhiều sĩ tử và phụ huynh đến đây để dâng hương, tham quan các bia Tiến sĩ, gửi gắm những ước nguyện về kết quả học tập và tương lai.
Bên cạnh hoạt động dâng hương, cầu may, năm nay các sĩ tử còn nhận được món quà đặc biệt - xoài Đăng Khoa. Đây là những trái xoài được thu hái từ các cây xoài lâu năm trong khuôn viên di tích, mang theo lời chúc may mắn và thành công mà cán bộ, nhân viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám gửi tới các sĩ tử trước mùa thi.
Trong hai ngày 6 và 7/6, hàng trăm trái xoài Đăng Khoa đã được trao tận tay các sĩ tử tại khu vực Vườn bia Tiến sĩ. Những trái xoài được cán bộ Văn Miếu - Quốc Tử Giám cẩn thận thu hái, lựa chọn kỹ lưỡng và chăm chút từ khi còn trên cành đến lúc trao cho người nhận.
Nhiều sĩ tử cho biết việc nhận những trái xoài Đăng Khoa mang lại cảm giác đặc biệt, như một lời chúc may mắn hay "vía" thi đậu cho kỳ thi phía trước. Bên cạnh mong muốn có thêm động lực và sự tự tin trước ngày thi, các sĩ tử còn xem đây là dịp gặp gỡ bạn bè, cùng động viên nhau cố gắng và gửi những lời chúc tốt đẹp tới tất cả thí sinh tham dự kỳ thi năm nay.
Để nhận xoài Đăng Khoa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các sĩ tử cần thực hiện ba bước đơn giản gồm theo dõi các kênh Facebook và TikTok chính thức của khu di tích, gắn thẻ (tag) ba người bạn trong phần bình luận của bài viết chương trình và chia sẻ bài đăng ở chế độ công khai. Sau khi hoàn thành các yêu cầu, người tham gia có thể đến khu vực Vườn bia Tiến sĩ để nhận xoài do ban tổ chức chuẩn bị.
Những trái xoài Đăng Khoa được trao tận tay các sĩ tử như lời chúc may mắn trước kỳ thi quan trọng. Trong suốt chương trình, các tình nguyện viên và cán bộ Ban Quản lý di tích luôn túc trực hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh và thí sinh hoàn thiện thủ tục, giúp quá trình nhận xoài diễn ra nhanh chóng, thuận tiện và trật tự.
Khu vực nội điện của di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đông nghịt phụ huynh và sĩ tử dâng hương, cầu khấn.
Nhiều sĩ tử thành kính thắp hương, chắp tay khấn nguyện mong có sức khỏe, sự bình tĩnh và kết quả thi như mong đợi. Không ít em chuẩn bị sẵn bài văn khấn được in từ trước hoặc lưu trong điện thoại để đọc khi làm lễ.
Nhiều phụ huynh cũng đi cùng con, vừa dâng hương vừa gửi gắm những kỳ vọng, động viên con giữ tâm lý vững vàng trước ngày thi.
Những hành động xin "vía" đỗ đạt cũng được nhiều sĩ tử thực hiện.