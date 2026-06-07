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30 sinh viên cạnh tranh làm MC

Ngọc Ánh

TPO - Thí sinh của The TVFACE University 2026 có cơ hội tham gia các học phần đào tạo chuyên sâu về dẫn chương trình, biên tập, sản xuất nội dung, truyền thông số và xây dựng thương hiệu cá nhân. Đây là sân chơi quen thuộc dành cho những người trẻ yêu thích nghề dẫn chương trình và truyền thông.

Ngày 7/6, chương trình Gặp gỡ mùa hè - Công bố The TVFACE University 2026 diễn ra tại Đường sách TPHCM với sự tham dự của đông đảo sinh viên.

Sự kiện đánh dấu việc khởi động chính thức The TVFACE University 2026 và ra mắt 30 thí sinh được lựa chọn từ hàng trăm hồ sơ đăng ký tham gia chương trình.

Chương trình năm 2026 là phiên bản dành cho sinh viên của dự án Gương mặt truyền hình - The TVFACE, do Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM phối hợp cùng dự án The TVFACE triển khai.

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Anh Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM - phát biểu tại sự kiện.

Chương trình hướng đến việc tìm kiếm, đào tạo và phát triển các bạn trẻ yêu thích lĩnh vực dẫn chương trình, truyền thông và sáng tạo nội dung đa nền tảng.

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Võ Huỳnh Tấn Tài cho biết The TVFACE University được xây dựng như môi trường đào tạo thực tiễn dành cho sinh viên, tạo điều kiện để người trẻ học tập, trải nghiệm và phát triển kỹ năng nghề nghiệp trong môi trường thực tế.

30 thí sinh xuất sắc nhất đến từ nhiều đại học, cao đẳng tại TPHCM và các địa phương khác. Thí sinh sẽ bước vào giai đoạn đào tạo chuyên sâu và tham gia các thử thách thực tế trong thời gian tới.

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30 thí sinh tham gia các học phần đào tạo chuyên sâu về dẫn chương trình, biên tập, sản xuất nội dung, truyền thông số.

Tại chương trình, ban tổ chức cũng công bố hội đồng giám khảo The TVFACE University 2026 gồm nhà báo Lê Quỳnh Trâm, MC - nhà sản xuất Phạm Thanh, doanh nhân Lê Đăng Khoa và doanh nhân Chung Tấn Bảo. Hội đồng giám khảo sẽ tham gia đánh giá và đồng hành cùng thí sinh suốt mùa giải.

Đội ngũ mentor của chương trình gồm MC - biên tập viên Phan Trung Hậu, MC - diễn viên Quản Hân và MC - nhà sản xuất Quốc Trí. Các mentor sẽ hỗ trợ thí sinh trong quá trình rèn luyện kỹ năng và thực hiện các thử thách chuyên môn.

Bên cạnh phần công bố mùa giải mới, chương trình còn tổ chức tọa đàm với chủ đề Nấc thang nghề nghiệp. Khách mời tham gia giao lưu gồm MC - nhà sản xuất Ngô Trọng Hiền và Nam vương Tuấn Ngọc.

Các khách mời chia sẻ về hành trình theo đuổi nghề nghiệp, xây dựng thương hiệu cá nhân cũng như những kinh nghiệm dành cho bạn trẻ quan tâm đến lĩnh vực dẫn chương trình và truyền thông.

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Tọa đàm có sự tham gia của MC - nhà sản xuất Ngô Trọng Hiền và Nam vương Tuấn Ngọc.

Nhân dịp này, dự án Gương mặt truyền hình - The TVFACE cùng quán quân The TVFACE 2025 Ngô Ngọc Gia Hân đã trao tặng công trình Tủ sách cho em cho trường Tiểu học Tân Nhựt. Hoạt động nhằm góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong học sinh và thực hiện các hoạt động cộng đồng của chương trình.

Theo ban tổ chức, sau lễ công bố, 30 thí sinh của chương trình tiếp tục tham gia các học phần đào tạo chuyên sâu về dẫn chương trình, biên tập, sản xuất nội dung, truyền thông số và xây dựng thương hiệu cá nhân trước khi bước vào những vòng thi tiếp theo của mùa giải.

Gương mặt truyền hình - The TVFACE được định hướng là sân chơi và môi trường đào tạo dành cho những người trẻ quan tâm đến lĩnh vực dẫn chương trình và truyền thông. Với phiên bản dành riêng cho sinh viên, The TVFACE University 2026 tiếp tục tập trung vào hoạt động đào tạo, kết nối và phát triển nguồn nhân lực trẻ cho ngành truyền thông.

Ngọc Ánh
#The TVFACE University #truyền thông #sinh viên #đào tạo #hội đồng giám khảo #kỹ năng nghề nghiệp

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