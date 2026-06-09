Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố chủ hai kho thời trang ‘hàng hiệu fake’

Văn Quân

TPO - Công an TP. Đồng Nai đã khởi tố 2 chủ kho hàng kinh doanh quần áo, giày dép, túi xách giả mạo các thương hiệu nổi tiếng để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Ngày 8/6, Công an TP Đồng Nai thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đồng Nai) vừa phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP Đồng Nai tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thương mại tại kho hàng do ông Vũ Văn Hà Hiếu (sinh năm 1998) làm chủ tại phường Trấn Biên và kho hàng do ông Trần Minh Lộc (sinh năm 1992) làm chủ tại phường Long Bình.

anh-man-hinh-2026-06-08-luc-215919.png
Đối tượng Vũ Văn Hà Hiếu tại cơ quan công an

Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện 2 kho hàng đang tàng trữ, kinh doanh số lượng lớn hàng hoá mang các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes, Chanel, Lacoste, Dolce & Gabbana, Balenciaga… gồm quần áo, giày dép, túi xách các loại.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 1.430 sản phẩm với tổng giá trị niêm yết gần 649 triệu đồng. Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hoá.

anh-man-hinh-2026-06-08-luc-215927.png
Đối tượng Trần Văn Lộc tại cơ quan công an

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng khai nhận đã mua số hàng giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng này từ các hội nhóm online.

Dù không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và biết các sản phẩm mình kinh doanh là hàng giả mạo nhãn hiệu nhưng vì giá thấp hơn hàng chính hãng, dễ tiêu thụ và lợi nhuận cao nên các đối tượng đã bất chấp, kinh doanh mặt hàng này để kiếm thêm thu nhập.

Đến ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đồng Nai đã có Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Văn Hà Hiếu và Trần Minh Lộc về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại Điều 226 Bộ luật hình sự.

Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Văn Quân
#hàng giả #thương hiệu nổi tiếng #đồng nai #khởi tố #quần áo giả #nike #LV #Gucci #hemer #valentino #Valentino Garavani

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe