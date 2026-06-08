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Đất tặc 'san phẳng' quả đồi ở Khánh Hòa

Phùng Quang

TPO - Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Hưng để điều tra hành vi khai thác khoáng sản trái phép tại xã Diên Lạc.

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Hưng (SN 1971, trú thôn Bình Khánh, xã Diên Lạc) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên theo khoản 1 Điều 227 Bộ luật Hình sự.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định khởi tố đối với Nguyễn Đức Hưng.

Trước đó, đầu tháng 4/2026, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện hoạt động khai thác khoáng sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại một khu vực đồi thuộc thôn Bình Khánh, xã Diên Lạc.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 25/2 đến 1/4/2026, Nguyễn Đức Hưng đã sử dụng 2 máy đào để khai thác đất trái phép tại khu vực này. Tại cơ quan điều tra, Hưng khai nhận đã khai thác và bán khoáng sản cho nhiều cá nhân, thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Liên quan vụ việc, trước đó UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu UBND xã Diên Lạc đình chỉ ngay các hoạt động vi phạm, đồng thời làm rõ trách nhiệm quản lý địa bàn khi để tình trạng khai thác trái phép kéo dài từ cuối tháng 2/2026 mà chưa được xử lý dứt điểm.

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Khu vực quả đồi bị khai thác đất trái phép.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra hiện trường, xác định khối lượng đất bị khai thác trái phép; rà soát việc chấp hành các quy định về đất đai, môi trường và làm rõ dấu hiệu tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phân lô, bán nền trái quy định để xử lý theo pháp luật.

Công an tỉnh Khánh Hòa được yêu cầu tiếp tục điều tra, làm rõ quy mô vi phạm và xác minh trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, kể cả dấu hiệu bao che hoặc tiếp tay nếu có.

Phùng Quang
#Công an tỉnh Khánh Hòa #khai thác tài nguyên #khai thác đất trái phép #điều tra

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