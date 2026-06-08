Bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, Sở Y tế TPHCM chỉ đạo khẩn

TPO - Trước thông tin người nhà bệnh nhân phản ánh Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa không cứu chữa kịp thời bệnh nhân bị viêm ruột thừa dẫn đến tử vong lan truyền trên mạng xã hội, Sở Y tế TPHCM yêu cầu bệnh viện này khẩn trương báo cáo vụ việc.

Ngày 8/6, Sở Y tế TPHCM cho biết, Sở đã tiếp nhận thông tin phản ánh lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến trường hợp một người bệnh tử vong sau quá trình khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Sở Y tế TPHCM đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khẩn trương báo cáo toàn bộ vụ việc, bao gồm quá trình tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, theo dõi, chỉ định cận lâm sàng, hội chẩn, phẫu thuật, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Sở Y tế cũng yêu cầu bệnh viện tổ chức họp Hội đồng chuyên môn theo đúng quy định; mời các chuyên gia thuộc các bệnh viện tuyến cuối của Thành phố tham gia nhằm đánh giá khách quan, toàn diện quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh và xác định nguyên nhân tử vong. Kết luận của Hội đồng chuyên môn phải được lập thành biên bản, làm rõ các nhận định chuyên môn, những vấn đề cần rút kinh nghiệm và trách nhiệm liên quan (nếu có), đồng thời báo cáo về Sở Y tế trước ngày 10/6.

Song song đó, ngày 8/6, Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra để rà soát, đánh giá toàn diện việc tuân thủ quy trình tiếp nhận, khám bệnh, chẩn đoán, xử trí, điều trị và chăm sóc người bệnh tại bệnh viện này; đối chiếu với các quy định chuyên môn hiện hành nhằm làm rõ các nội dung phản ánh, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan (nếu có) và xử lý theo đúng quy định.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip phản ánh vụ việc “người đàn ông tử vong bất thường” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Theo con gái bệnh nhân, đêm 5/6, cha chị bị đau bụng dữ dội và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán sỏi thận giai đoạn 1.

Tuy nhiên, sau một đêm nằm viện, cơn đau không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Gia đình chị nhiều lần đề nghị thăm khám nhưng đến sáng hôm sau, cha chị mới được chụp X-quang, CT.

Kết quả xác định cha chị bị thủng ruột, cần phẫu thuật khẩn cấp. Dù vậy, cha chị vẫn tiếp tục phải chờ thêm 4-5 giờ mới được đưa vào phòng mổ và tử vong sau đó.