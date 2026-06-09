Đồng minh rạn nứt: Mỹ quay lưng với Israel vì áp lực từ Iran?

TPO - Một quan chức Mỹ bác bỏ tuyên bố của Israel, rằng lực lượng Mỹ đã giúp đánh chặn các tên lửa đạn đạo mà Iran phóng nhằm vào Israel. Trong khi đó theo các chuyên gia, việc Iran tấn công Israel dường như là động thái nhằm gây áp lực lên Mỹ.

(Ảnh: Reuters)

Quan chức này nói với CNN, rằng quân đội Mỹ không đánh chặn bất kỳ tên lửa nào của Iran được bắn vào đêm qua.

Đây là sự thay đổi đáng chú ý so với các vòng xung đột trước đây, khi Mỹ sử dụng một lượng lớn tên lửa đánh chặn của mình để bắn hạ các tên lửa của Iran nhắm vào Israel.

Lời phủ nhận này trái ngược với tuyên bố ngày 8/6 của một quan chức quân đội Israel, người cho biết Mỹ đã hỗ trợ các nỗ lực phòng không của Israel, bao gồm cả việc đánh chặn một số tên lửa của Iran.

Quan chức Israel cũng nói với CNN, rằng quân đội đã phối hợp suốt đêm với Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), và Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel - Eyal Zamir - đã hai lần nói chuyện với Tư lệnh CENTCOM - Brad Cooper.

Trước đó cùng ngày, quân đội Iran tuyên bố dừng các cuộc tấn công vào Israel, nhưng cảnh báo sẽ nối lại các cuộc tấn công nếu Israel tiếp tục khai hoả, bao gồm cả ở miền nam Li-băng.

Hai nguồn tin Israel nói với CNN, rằng Israel sẽ chấp nhận yêu cầu của chính quyền Tổng thống Trump về việc ngừng các cuộc tấn công vào Iran, nhưng sẽ tiếp tục tấn công miền nam Li-băng.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Israel Katz, đã cảnh báo về các cuộc tấn công vào thủ đô Beirut của Li-băng, nếu các cuộc tấn công của Hezbollah vào miền bắc Israel tiếp tục.

Lời cảnh báo của Iran

Theo CNN, việc Iran leo thang căng thẳng bằng các cuộc tấn công vào Israel dường như nhằm mục đích phá vỡ thế bế tắc hiện tại trong cuộc đàm phán hoà bình với Mỹ.

Thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 4 với Washington đã khiến Iran mắc kẹt trong các cuộc đàm phán trì trệ, nền kinh tế bị tê liệt bởi các lệnh trừng phạt và lệnh phong tỏa hải quân khắc nghiệt của Mỹ, ngăn cản xuất khẩu dầu mỏ của Iran, đồng thời chặn đứng việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu đến các cảng của nước này.

Iran đã phải đối mặt với các cuộc tấn công lẻ tẻ của Mỹ ngay cả trong thời gian ngừng bắn. Cùng lúc đó, các yêu cầu của Iran về việc Israel rút quân khỏi Li-băng phần lớn bị phớt lờ, vì Israel tiếp tục mở rộng các hoạt động quân sự tại đây.

Tehran hiện đang tìm cách phá vỡ thế bế tắc này bằng cách gây áp lực lên Tổng thống Mỹ Donald Trump, để ông hoặc đẩy nhanh một thỏa thuận dứt khoát, hoặc đối mặt với nguy cơ một cuộc chiến tốn kém có thể kéo dài nhiều năm.

Iran đã cam kết ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Israel, nhưng đe dọa sẽ tiếp tục nếu các cuộc tấn công vào Li-băng tiếp diễn.

“Nếu Israel và Mỹ tưởng rằng thông qua ‘căng thẳng có kiểm soát’ họ có thể hạn chế phản ứng của Iran, thì họ đang phạm phải một sai lầm”, một nguồn tin quân sự nói với Tasnim.

Iran cũng tìm cách gây sức ép lên Washington vì sự ủng hộ của nước này đối với Israel, đổ lỗi cho Israel về việc thỏa thuận ngừng bắn thất bại để gia tăng áp lực lên ông Trump - người đã nhiều lần bác bỏ quan điểm cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang chi phối diễn biến cuộc chiến.

Bằng cách tấn công các thành phố của Israel để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah, Iran đang gửi một thông điệp tới các lực lượng ủy nhiệm, rằng Tehran sẵn sàng gánh chịu rủi ro leo thang để tự vệ.

“Mục tiêu trước mắt của cuộc tấn công của Iran, dường như là nhằm củng cố mối liên kết bằng cách báo hiệu rằng các mặt trận là không thể tách rời”, Hamidreza Azizi, một nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và An ninh Đức, nói với CNN.