Ca sĩ Hoài Nhân mắc ung thư, mất hoàn toàn thị lực

TPO - Sau nhiều năm ở ẩn điều trị ung thư, mất hoàn toàn thị lực, Hoài Nhân xúc động khi nhắc đến những khoản nợ phải gánh để thực hiện phim ca nhạc "Ánh sáng nơi anh". Nam ca sĩ cho biết anh chấp nhận gắn hai chữ "khiếm thị" vào nghệ danh để đối diện biến cố, làm lại từ đầu.

Chiều 8/6, ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân trở lại với phim ca nhạc Ánh sáng nơi anh cùng hai ca khúc Thượng nguồn nước mắt và Cứ ngỡ là chân ái.

Hoài Nhân nghẹn ngào khi nhìn lại hành trình vượt qua biến cố sức khỏe. Từng hoạt động nghệ thuật với nghệ danh Jay Hoo, anh phải dừng sự nghiệp từ năm 2018 sau khi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo và mất hoàn toàn thị lực.

"Tôi từng nghĩ mình mất hết tất cả khi mất thị lực. Nhưng tôi nhận ra bản thân vẫn yêu nghề. Tôi quyết định quay lại với cái tên ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân. Tôi gắn thêm hai chữ khiếm thị vào tên, không phải để người khác thương hại mà là cách tôi chấp nhận bản thân và muốn lan tỏa hy vọng đến những người cũng đang ở đường cùng như mình", Hoài Nhân chia sẻ.

Hoài Nhân bật khóc khi chia sẻ biến cố sức khỏe, áp lực tài chính khi trở lại.

Hoài Nhân nói đây là dự án lớn nhất anh thực hiện sau biến cố sức khỏe, quá trình sản xuất khiến anh đối mặt áp lực tài chính lớn.

"Sau dự án này tôi còn nhiều khoản phải lo. Những lúc nghĩ đến số nợ phía trước cũng rất áp lực. Nhưng nếu không làm bây giờ tôi còn tiếc nuối hơn nữa", ca sĩ nói thêm.

Phim ca nhạc được xem như tự truyện về Hoài Nhân, kể về nhân vật giàu có mất thị giác ở tuổi 25. Trong lúc chìm trong mặc cảm, nhân vật gặp được người đồng cảm, nảy sinh tình cảm. Phim còn có sự tham gia của NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc.

NSƯT Thành Lộc cho biết ông nhận lời tham gia dự án vì đồng cảm với câu chuyện của Hoài Nhân. "Tôi chưa từng biết Nhân trước đó. Khi gặp nhau và nghe Nhân nói khát vọng trở lại, tôi thấy thương và nhận lời. Có những chuyện trong nghề phải cân nhắc nhiều, nhưng cũng có những việc chỉ cần nói chuyện 10 phút là quyết định được", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Thành Lộc nói thêm anh sợ không đủ thời gian thực hiện nên xin trả vai. Đến sát ngày quay, đoàn phim không tìm được người thay thế nên nghệ sĩ quyết định quay lại hỗ trợ.

NSND Kim Xuân cho biết bà nhận lời tham gia vì cảm thấy có cái duyên đặc biệt với dự án. Nữ nghệ sĩ kể nhiều năm qua thường gặp những khán giả khiếm thị đi nghe kịch, xúc động với tình yêu nghệ thuật của họ.

"Hình ảnh những người không thấy ánh sáng nhưng vẫn yêu nghệ thuật khiến tôi đồng cảm. Tôi được nghe kể về Hoài Nhân, sau đó có dịp gặp và xem đây là cái duyên để đồng hành", nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm.

Ngoài phần phim, Hoài Nhân giới thiệu hai ca khúc mới Thượng nguồn nước mắt và Cứ ngỡ là chân ái.

Hoài Nhân tên thật là Hồ Hoài Anh Nhân, sinh năm 1992. Anh từng sang Hàn Quốc học nhạc và ra mắt với nghệ danh Jay Hoo vào năm 2017 qua các sản phẩm I Wanna Feel và Một con người mới. Sau biến cố mất thị lực, nam ca sĩ tạm ngừng hoạt động nghệ thuật trong nhiều năm trước khi trở lại với hình ảnh mới.

Năm 2019, Hoài Nhân chia sẻ anh bị bệnh ung thư tuyến giáp, mắt gần như không nhìn thấy gì nữa, 90% sinh hoạt phải nhờ đến gia đình.

"Tôi phát hiện bị cường giáp từ tháng 12/2017. Đến giữa năm 2018, dù tập trung chữa trị nhưng mắt tôi cứ mờ dần. Bệnh diễn tiến quá nhanh, cuối năm ngoái bác sĩ kết luận bệnh cường giáp của tôi chuyển sang ung thư. Mọi thứ với tôi giờ mông lung khó tả. Tôi quyết định gom hết tiền bạc và chút sức lực còn lại để tổ chức hai đêm nhạc ở quê nhà, xem như kỷ niệm trên sân khấu", nam ca sĩ chia sẻ năm 2019.