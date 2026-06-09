Động đất mạnh nhất trong gần 150 năm ở ngoài khơi Cuba, Mỹ và Mexico rung lắc

TPO - Một trận động đất mạnh chưa từng thấy đã xảy ra ngoài khơi bờ biển tây bắc Cuba, làm rung chuyển các khu vực thuộc Cuba, Mexico và Florida, những nơi thường không xảy ra động đất.

Tâm chấn của trận động đất. (Ảnh: Fox News)

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đo được trận động đất hôm 8/6 có cường độ 6,1 độ, ở độ sâu 26 km, tâm chấn cách Mantua (Cuba) 104 km về phía tây bắc.

Theo Paul Earle - một nhà địa chấn học tại USGS, trận động đất là một hiện tượng hiếm gặp ở khu vực này của vùng Caribe, vì nó xảy ra trong một mảng kiến tạo, thay vì dọc theo ranh giới các mảng kiến tạo - nơi thường xuyên xảy ra động đất.

Earle cho biết, kể từ năm 1880 - khi một trận động đất mạnh 6.0 độ xảy ra gần San Cristobal (Cuba) - đến nay, chưa từng có trận động đất nào mạnh như vậy xảy ra trong phạm vi 322 km tính từ tâm chấn hôm 8/6.

Các nhà chức trách chưa báo cáo bất kỳ thiệt hại lớn hay thương vong nào, nhưng trận động đất đã làm dấy lên lo ngại ở Cuba, nơi có không ít tòa nhà bị xuống cấp. Tình trạng mất điện diện rộng trong khu vực đã gây khó khăn cho việc liên lạc.

"Nó rất mạnh. Tôi chưa bao giờ cảm thấy điều gì như thế", cư dân Yusmila Hernandez (44 tuổi) nói tại nhà của mình ở Pinar del Rio, phía tây Cuba.

"Mọi người chạy ra ngoài, ai cũng sợ hãi. Tôi thậm chí không thể diễn tả được. Nó cảm giác khác hoàn toàn so với bất kỳ trận động đất nào từng xảy ra ở đây trước đây", bà Hernandez nói.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ báo cáo rằng rung lắc cũng được cảm nhận ở Florida. Tại Mexico, trận động đất được cảm nhận ở các trung tâm du lịch như Cancun, Playa del Carmen và Tulum trên bán đảo Yucatan của nước này.

Cư dân và người lao động ở trung tâm thành phố Cancun, vốn không quen với những trận động đất mạnh, đã sơ tán khỏi các tòa nhà.

Người dân trở về nơi làm việc sau khi sơ tán ở Cancun. (Ảnh: Reuters)

Các quy trình khẩn cấp đã được kích hoạt tại các bang Yucatan và Quintana Roo của Mexico, nhưng chưa có báo cáo về thiệt hại.

Không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra sau trận động đất, theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ.

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