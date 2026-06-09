Vụ hỗn chiến chết người sau tiệc cưới ở Đà Nẵng: Giữ khẩn cấp 3 đối tượng

TPO - Sau vụ hỗn chiến xảy ra tại một đám cưới ở xã Sơn Cẩm Hà khiến một thanh niên 24 tuổi tử vong, Công an TP. Đà Nẵng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 9/6, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Q. (SN 1990), Nguyễn Văn A. (SN 1989) và Võ Ngọc T. (SN 1987, cùng trú xã Sơn Cẩm Hà) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trưa 7/6, anh L.Q.T. (SN 2001, trú xã Việt An) cùng anh H.V.B. (SN 2001) đến dự đám cưới tại xã Sơn Cẩm Hà. Khoảng 15h cùng ngày, sau khi tan tiệc, anh H.V.B. xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên địa phương.

Trong lúc xô xát, nhiều người đã tham gia đuổi đánh anh H.V.B. Phát hiện bạn gặp nguy hiểm, anh L.Q.T. chạy đến khu vực xảy ra mâu thuẫn. Tại đây, anh T. tiếp tục bị một nhóm người vây đánh, gây nhiều thương tích.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu, tuy nhiên đến khoảng 4h ngày 8/6 đã tử vong do vết thương quá nặng.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, các đối tượng Võ Ngọc T., Lê Q. và Nguyễn Văn A. được xác định có liên quan đến vụ việc. Ban đầu, cả ba quanh co, né tránh trách nhiệm và đưa ra nhiều lời khai mâu thuẫn nhằm che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tuy nhiên, bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp đấu tranh khai thác và củng cố tài liệu, chứng cứ, các điều tra viên đã từng bước làm rõ diễn biến vụ án. Trước những chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tham gia tấn công anh L.Q.T. trong thời điểm nạn nhân bị nhiều người vây đánh.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, mức độ tham gia của từng đối tượng, đồng thời truy xét những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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