Iran tuyên bố mở rộng 'vành đai an ninh' từ eo biển Hormuz đến Bab el-Mandab

TPO - Tư lệnh Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố, một "vành đai an ninh mới" sẽ trải dài từ eo biển Hormuz đến Bab al-Mandab và từ Vịnh Ba Tư đến Biển Đỏ.

Theo hãng thông tấn IRNA, Tư lệnh Lực lượng Quds, Chuẩn tướng Esmail Qaani cho biết hành động gần đây của các nhóm đồng minh trong khu vực cho thấy sự phối hợp ngày càng chặt chẽ của "mặt trận kháng chiến".

"Hành động kịp thời và mạnh mẽ của người Yemen anh hùng phản ánh nhận thức chiến lược của mặt trận kháng chiến. Nếu cần thiết, những người khác cũng sẽ tham gia... Từ eo biển Hormuz đến Bab al-Mandab, và từ Vịnh Ba Tư đến Biển Đỏ, sẽ có một vành đai an ninh kháng chiến mới", Chuẩn tướng Esmail Qaani tuyên bố.

Tư lệnh Lực lượng Quds, Chuẩn tướng Esmail Qaani.

Quan chức Iran đồng thời cảnh báo các hành động quân sự của Mỹ và Israel tại khu vực có thể kéo theo phản ứng từ một "mặt trận kháng chiến thống nhất". Theo Chuẩn tướng Esmail Qaani, các lực lượng đồng minh của Iran đang hiện diện gần những điểm nghẽn hàng hải chiến lược của thế giới.

"Những chiến binh không biên giới đang hướng tới điểm nghẽn giao thông của các bạn. Nếu các bạn tiếp tục hành động hung hăng, họ sẽ siết chặt những tuyến đường đó", ông nói.

Những phát biểu được Chuẩn tướng Esmail Qaani đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang sau các cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut và việc tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4. Những diễn biến này đã dẫn đến một loạt các hành động trả đũa của Iran nhằm vào các mục tiêu quân sự của Israel.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ramat David bằng tên lửa đạn đạo, mô tả đây là nguồn gốc của hành động gây hấn của Israel chống lại Li-băng.

Trước đó vào hôm thứ Hai (8/6), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tiến hành Chiến dịch Nasr (Chiến thắng), tấn công các căn cứ không quân Tel Nof và Nevatim nhằm đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Israel vào các trạm radar bên trong Iran.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran chiều thứ Hai tuyên bố ngừng các hoạt động quân sự nhằm vào Israel đồng thời nhấn mạnh việc ngừng bắn không đồng nghĩa với sự kiềm chế vô điều kiện.

Bộ chỉ huy khẳng định Lực lượng vũ trang Iran đã đáp trả "mạnh mẽ" các hành động của Israel ở miền nam Li-băng và khu vực Dahiyeh của Beirut. Đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào tiếp theo từ phía Israel đều có thể dẫn đến các biện pháp đáp trả "nghiêm khắc và quyết liệt hơn nhiều" so với những gì đã diễn ra trước đó.