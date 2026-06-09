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Sơn Tùng thẳng tay xóa một cảnh trong MV sau phản ứng của nghệ sĩ Lê Giang

Thu An

TPO - Trong bản cập nhật của MV "Come My Way", phân cảnh có sự tương đồng với tác phẩm "Tàn Chỉ" của nghệ sĩ Lê Giang đã bị cắt bỏ.

Trưa 9/6, gần một tuần sau vụ ồn ào với nghệ sĩ thị giác Lê Giang, phía Sơn Tùng M-TP công bố hướng xử lý với MV Come My Way. Theo thông báo, MV đã có bản cập nhật mới. Hình ảnh gây tranh cãi ở cuối MV liên quan đến tác phẩm Tàn Chỉ của nghệ sĩ Lê Giang đã bị xóa bỏ.

Theo công ty của Sơn Tùng M-TP, những cuộc thảo luận liên quan đến sự việc tạo ra nhiều cảm xúc khác nhau trên không gian mạng.

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Nghệ sĩ thị giác Lê Giang công khai chia sẻ về việc tác phẩm điêu khắc, tạo hình (ảnh trên) của cô bị sao chép và đưa vào làm bối cảnh trong MV của Sơn Tùng.

"Là những người làm nghệ thuật, chúng tôi không mong muốn bất kỳ cá nhân hay tập thể nào phải tiếp tục đối diện với những áp lực, tổn thương hoặc những tranh luận vượt ra ngoài tinh thần đối thoại nghề nghiệp.

Chúng tôi tin rằng mọi khác biệt về quan điểm đều xứng đáng được trao đổi trong sự tôn trọng, thiện chí và thấu hiểu lẫn nhau", thông báo nêu.

Trên cơ sở các nguyên tắc đã thông báo trước đó, cùng quá trình xem xét và đánh giá toàn diện các diễn biến liên quan, MV Come My Way đã được cập nhật phiên bản phát hành mới, với sự điều chỉnh phân đoạn hậu danh đề.

Phía Sơn Tùng khẳng định đây không phải quyết định đơn giản, vì một tác phẩm sau khi hoàn thiện luôn mang giá trị và tâm huyết riêng. Mọi sự điều chỉnh đều cần được cân nhắc rất kỹ lưỡng.

Ê-kíp đã dành thời gian để quan sát và cân nhắc sự việc thận trọng từ nhiều góc độ trước khi đi đến quyết định này.

"Đây là quyết định được đưa ra trên tinh thần thiện chí, với mong muốn để câu chuyện có thể lắng lại, hạn chế những trao đổi chưa cần thiết và tạo thêm không gian để các bên liên quan tiếp tục làm việc với nhau trong sự bình tĩnh, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau.

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MV Come My Way nhận nhiều bình luận trái chiều.

M-TP Talent và nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP luôn nhất quán với nguyên tắc tôn trọng quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và các chuẩn mực nghề nghiệp trong mọi hoạt động sáng tạo. Chúng tôi cũng muốn khẳng định rằng việc điều chỉnh này không phản ánh hay thừa nhận bất kỳ kết luận pháp lý nào. Mọi vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên (nếu có) sẽ được xem xét và giải quyết theo quy định pháp luật trên cơ sở tôn trọng sự thật khách quan và các quy định hiện hành", công ty cho biết.

Khép lại thông cáo, công ty của Sơn Tùng M-TP mong nhận được sự thấu hiểu và đồng hành từ công chúng, hy vọng mọi vấn đề sẽ được nhìn nhận khách quan, thiện chí.

Sau một tuần phát hành, MV Come My Way thu hút gần 30 triệu lượt xem trên YouTube, đứng đầu top ca khúc thịnh hành ở nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, MV cũng vấp nhiều tranh cãi. Ồn ào nổ ra khi nghệ sĩ thị giác Lê Giang - chủ nhân tác phẩm Tàn Chỉ - tố ê kíp sản xuất MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP chiếm dụng nghệ thuật.

Cụ thể, nghệ sĩ nhận thấy có sự tương đồng giữa tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ và cảnh quay ở phút 03:55, cuối MV Come My Way. Tư duy sử dụng hệ thống cấu trúc kiến trúc cổ đình làng Bắc bộ Việt Nam, cách thức xử lý chất liệu tạo bề mặt thô nhám, vôi hóa tương tự kỹ thuật xử lý bề mặt trong tác phẩm Tàn Chỉ.

Nghệ sĩ Lê Giang chỉ ra loạt chi tiết gợi liên tưởng như các mảng phù điêu, họa tiết kiến trúc gãy đổ, vỡ vụn đặt rời rạc xung quanh chân cột chính.

Thu An
#Sơn Tùng M-TP #MV Come My Way #Lê Giang #Tàn Chỉ #tranh cãi nghệ thuật #cập nhật MV

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