Nữ ca sĩ đột tử ở tuổi 28

TPO - Ca sĩ Kim Yun Seol - quán quân Voice Kids Korea 2013 và thí sinh chương trình Sing Again 4 - đột tử ở tuổi 28. Gia đình vẫn chưa công bố nguyên nhân cô qua đời.

Theo Chosun, Kim Yun Seol đột tử hôm 7/6. Lễ viếng được tổ chức ngày 8/6 và lễ đưa tang diễn ra sáng 9/6 (giờ địa phương). Nữ ca sĩ được gia đình đưa an táng tại Yeongsaengwon, thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi.

Đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Kim Yun Seol. Người bạn của nữ ca sĩ chia sẻ cáo phó chia buồn, kêu gọi mọi người đến tiễn biệt nữ ca sĩ trong chặng đường cuối.

Kim Jae Guk - thành viên ban nhạc Takapi và là thí sinh cùng tham gia chương trình Sing Again 4 - gửi lời chia buồn sau khi hay tin Kim Yun Seol qua đời.

Hình ảnh cuối đời của Kim Yun Seol.

Điều khiến nhiều khán giả xót xa là chỉ ít tuần trước khi mất, Kim Yun Seol vẫn chia sẻ kế hoạch mới trong sự nghiệp. Trong bài đăng cuối tháng 5, nữ ca sĩ cho biết cô trở lại hoạt động nghệ thuật, hy vọng âm nhạc mang đến niềm vui cho mọi người. Trước đó, cô duy trì tương tác thường xuyên với người hâm mộ trên các nền tảng mạng xã hội, khiến nhiều người khó tin cô đã mất.

Kim Yun Seol sinh năm 1998, được công chúng biết đến từ năm 2013 khi đăng quang Voice Kids Korea ở tuổi 15. Cùng năm, cô ra mắt với đĩa đơn Man and Woman trước khi tiếp tục phát hành ca khúc Finally Good-Bye.

Năm 2020, nữ ca sĩ góp mặt trong các chương trình âm nhạc nổi tiếng như Voice Korea 2020 và I Can See Your Voice 7, tiếp tục khẳng định khả năng ca hát.

Khán giả quốc tế biết đến Kim Yun Seol nhiều hơn khi cô tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Sing Again 4 của JTBC. Xuất hiện với tư cách “Ca sĩ số 6”, Kim Yun Seol vượt qua vòng đầu tiên và gây chú ý với màn trình diễn ca khúc Bad News của nhóm KISS OF LIFE.

Trong chương trình, cô chia sẻ mong muốn được khán giả nhìn nhận như nghệ sĩ trưởng thành, thay vì chỉ gắn với hào quang từ chiến thắng tại các cuộc thi âm nhạc thời niên thiếu. Sau Sing Again 4, Kim Yun Seol tiếp tục theo đuổi các hoạt động nghệ thuật, đồng thời duy trì kết nối với người hâm mộ thông qua mạng xã hội và các nền tảng video ngắn.