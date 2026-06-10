Iran mở rộng sản xuất vũ khí

TPO - Iran tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường năng lực quốc phòng và mở rộng sản xuất vũ khí trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ và Israel chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 9/6, lực lượng vũ trang Iran cho biết nước này đang đẩy mạnh sản xuất các loại vũ khí, trang thiết bị và hệ thống quân sự nhằm nâng cao sức mạnh của lực lượng vũ trang. Tehran khẳng định sẽ tận dụng tối đa năng lực khoa học và công nghiệp trong nước để bảo vệ an ninh, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ.

Tuyên bố được lực lượng vũ trang Iran đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Israel tuyên bố các chiến dịch quân sự gần đây đã gây thiệt hại đáng kể cho năng lực quân sự của Iran. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ nhận định này, khẳng định Tehran vẫn sở hữu kho dự trữ lớn tên lửa và máy bay không người lái, đủ khả năng đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai.

Theo nhiều chuyên gia, ngành công nghiệp quốc phòng nội địa đã giúp Iran duy trì năng lực răn đe đáng kể bất chấp nhiều năm chịu các lệnh trừng phạt quốc tế.

Tên lửa và máy bay không người lái do Iran sản xuất đã gây tổn thất nặng nề cho các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực Tây Á và nhiều mục tiêu bên trong các vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát.

Lực lượng vũ trang Iran tuyên bố sẽ "tiếp tục tăng cường khả năng răn đe và củng cố sức mạnh phòng thủ của đất nước, và sẽ không cho phép đối phương gây ra bất kỳ sự xáo trộn nào đối với an ninh và quyền lực của Iran".

Iran tuyên bố phá vỡ phong tỏa hải quân của Mỹ

Cùng ngày, ông Mohsen Rezaei, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran, tuyên bố Tehran vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao nhưng sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động phong tỏa hàng hải nào của Mỹ tại eo biển Hormuz.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh Russia Today, ông Rezaei cho biết Iran sẽ "chắc chắn phá vỡ" mọi nỗ lực phong tỏa nếu các cuộc đàm phán thất bại.

"Hiện tại, chúng tôi đang theo đuổi mục tiêu của mình thông qua đàm phán. Tuy nhiên, vì phong tỏa đường biển là hành vi vi phạm quyền của chúng tôi, chúng tôi không chấp nhận tình trạng này và chắc chắn sẽ phá vỡ bất kỳ sự phong tỏa đường biển nào", ông Rezaei nhấn mạnh.

Quan chức Iran lưu ý rằng, Tehran hoàn toàn cam kết thực hiện các nỗ lực ngoại giao nghiêm túc để bảo vệ các quyền hợp pháp của mình, nhưng kiên quyết hơn và sẵn sàng bảo vệ chủ quyền bằng vũ lực áp đảo nếu cần thiết.

"Chúng tôi nghiêm túc trong việc đàm phán, nhưng chúng tôi còn nghiêm túc hơn nữa trong việc tự vệ", ông Rezaei khẳng định.

Không từ bỏ quyền làm giàu uranium

Liên quan đến chương trình hạt nhân, ông Rezaei tái khẳng định Iran sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu uranium, cho rằng đây là quyền hợp pháp theo các cam kết quốc tế và là công nghệ phục vụ nhiều lĩnh vực dân sự như sản xuất điện, nông nghiệp và y tế.

"Chúng tôi đã làm giàu uranium trong khuôn khổ các cam kết quốc tế, tức là phù hợp với Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai", ông Rezaei nói.

Cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran cũng bác bỏ khả năng chuyển giao kho dự trữ uranium đã làm giàu cho bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức nào, đồng thời khẳng định mọi quyết định liên quan đến chương trình hạt nhân đều thuộc chủ quyền của Iran.

"Về trữ lượng uranium làm giàu, Cộng hòa Hồi giáo Iran là bên quyết định vấn đề này. Chúng tôi sẽ không giao vật liệu làm giàu cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Do đó, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ điều kiện nào liên quan đến vật liệu làm giàu", ông nói.

Mỹ thiếu nhất quán trong đàm phán

Bình luận về các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran, ông Rezaei cho rằng một thỏa thuận chỉ có thể được ký kết nếu các quyền của Iran được tôn trọng đầy đủ theo luật pháp quốc tế.

"Bất kỳ thỏa thuận nào chỉ có thể đạt được nếu quyền của người dân Iran được tôn trọng đầy đủ theo luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc", ông Rezaei nói.

Cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về việc đạt được một thỏa thuận thực chất với Mỹ, viện dẫn tính thiếu nhất quán của Washington.

"Ông Trump không thể hiện được sự can đảm cần thiết trong các cuộc đàm phán. Đôi khi, ông ấy bị chi phối. Ông ấy nói một đằng rồi lại rút lại lời nói", ông Rezaei đưa ra nhận xét.

Quan chức cấp cao của Iran chỉ ra rằng, các cuộc đàm phán gián tiếp tiếp tục thông qua các trung gian hòa giải, nhưng vẫn còn nhiều trở ngại lớn, đặc biệt là liên quan đến việc giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran.

Ông Rezaei tái khẳng định quyền kiểm soát vững chắc của Iran đối với eo biển Hormuz, tuyên bố sẽ không có "bất kỳ sự rút lui" nào trên tuyến đường huyết mạch chiến lược này.

"Việc quản lý eo biển Hormuz nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi, và hoạt động thương mại qua eo biển Hormuz được tự do, với điều kiện các tàu tuân thủ các quy định về quá cảnh do Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đặt ra", ông Rezaei nói.

Theo ông, hoạt động thương mại qua eo biển vẫn được duy trì bình thường nếu tuân thủ các quy định an ninh của Iran, song Tehran sẽ kiên quyết phản đối bất kỳ hoạt động quân sự nào mà nước này cho là đe dọa chủ quyền và an ninh quốc gia.

"Thương mại vẫn được duy trì, nhưng việc di chuyển quân sự thì không. Chúng tôi tự coi mình có trách nhiệm đối với an ninh của eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư. Do đó, Iran sẽ không bao giờ từ bỏ các quyền của mình tại eo biển Hormuz", Cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran nhấn mạnh.