Hoa hậu Việt Nam tìm ứng viên ở ngôi trường có hơn 120.000 sinh viên

TPO - Vẻ đẹp ngoại hình có thể thay đổi theo thời gian, còn văn hóa, trí tuệ và tinh thần cống hiến mới là những giá trị bền vững góp phần hình thành nhân cách của mỗi người. Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam mong muốn tìm kiếm những thí sinh hội tụ đầy đủ các tiêu chí, đồng thời còn lan tỏa thông điệp sống tích cực đến giới trẻ.

Cân bằng giữa học tập và thi sắc đẹp

Trong chương trình giao lưu tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên sáng 9/6, đại diện ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã chia sẻ nhiều thông tin về cuộc thi, đồng thời khuyến khích các nữ sinh mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để trải nghiệm và phát triển bản thân.

Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong - Phó trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho rằng những ngày đầu tham gia cuộc thi, nhiều nữ sinh có thể cảm thấy rụt rè hoặc băn khoăn trước một môi trường mới.

﻿ Cùng với sự đồng hành của ban tổ chức, các trường đại học luôn tạo điều kiện, hỗ trợ để sinh viên tham gia cuộc thi mà không ảnh hưởng đáng kể đến việc học tập. Ảnh: Dương Triều, Trọng Tài.

Tuy nhiên, thanh xuân chỉ có một và điều quan trọng là mỗi người có dám vượt qua những e ngại để sống những năm tháng rực rỡ, ý nghĩa hay không.

Hoa hậu Việt Nam chính là nơi sẽ để lại cho thí sinh những trải nghiệm đáng nhớ. Đại diện ban tổ chức nhấn mạnh Hoa hậu Việt Nam không chỉ là cuộc thi sắc đẹp mà còn là môi trường để thí sinh học hỏi, trưởng thành và phát triển toàn diện. Ban tổ chức cam kết đồng hành, hỗ trợ các thí sinh trong suốt hành trình tham gia cuộc thi như một gia đình thực sự.

Trước những băn khoăn về việc cân bằng giữa học tập và thi sắc đẹp, nhà báo Trần Thị Thu Hà cho biết phần lớn thí sinh Hoa hậu Việt Nam nhiều năm qua đều là sinh viên đại học. Theo thống kê của ban tổ chức, hơn 95% thí sinh của cuộc thi đến từ các trường đại học và đa số vẫn hoàn thành tốt chương trình học, tốt nghiệp với kết quả khả quan.

Nhà báo Trần Thị Thu Hà dẫn chứng trường hợp Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương tại Hoa hậu Việt Nam 2024 vẫn có thể hoàn thành đồ án tốt nghiệp, tham gia các kỳ thi ở trường song song với lịch trình dự thi. Cùng với sự đồng hành của ban tổ chức, các trường đại học luôn tạo điều kiện, hỗ trợ để sinh viên tham gia cuộc thi mà không ảnh hưởng đáng kể đến việc học tập.

Kỳ vọng nữ sinh Đại học Thái Nguyên đạt danh hiệu cao

Chuỗi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 được triển khai trên phạm vi toàn quốc, từ Bắc vào Nam. Trong đó, Đại học Thái Nguyên là điểm dừng chân thứ ba của hành trình tại khu vực phía Bắc.

Đại diện ban tổ chức bày tỏ ấn tượng với quy mô và sức ảnh hưởng của Đại học Thái Nguyên - nơi hiện có khoảng 115.000 sinh viên theo học. Đây là một trong những trung tâm đào tạo lớn của khu vực phía Bắc, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương và là môi trường thuận lợi để nuôi dưỡng những gương mặt tiềm năng cho cuộc thi.

Các nữ sinh được truyền cảm hứng, phá bỏ giới hạn bản thân để bước ra khỏi vùng an toàn. Ảnh: Dương Triều, Trọng Tài.

“Chúng tôi tìm kiếm những thí sinh tiềm năng và tin rằng các bạn sinh viên đang ngồi trong hội trường hôm nay hội tụ nhiều yếu tố phù hợp nhờ nền giáo dục mà Đại học Thái Nguyên mang lại”, bà Trần Thị Thu Hà chia sẻ.

Đại diện ban tổ chức cũng bày tỏ niềm vui khi có cơ hội kết nối gần hơn với sinh viên Thái Nguyên nói riêng và khu vực miền núi phía Bắc nói chung, đồng thời kỳ vọng sẽ sớm trở lại nơi đây để chúc mừng những gương mặt giành danh hiệu cao tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tại chương trình, ban tổ chức một lần nữa nhấn mạnh bốn giá trị cốt lõi của Hoa hậu Việt Nam gồm: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Trong đó, nhan sắc là yếu tố quan trọng của một cuộc thi sắc đẹp, nhưng không phải tiêu chí duy nhất.

Theo nhà báo Trần Thị Thu Hà, vẻ đẹp ngoại hình có thể thay đổi theo thời gian, trong khi văn hóa, trí tuệ và tinh thần cống hiến mới là những giá trị bền vững góp phần hình thành nhân cách của mỗi người.

Ban tổ chức mong muốn không chỉ tìm kiếm những thí sinh hội tụ đầy đủ các tiêu chí này mà còn lan tỏa thông điệp sống tích cực đến giới trẻ.

“Chúng tôi không chỉ đặt ra những tiêu chí đó đối với thí sinh mà còn muốn lan tỏa thông điệp tới thanh niên Việt Nam: Hãy sống hết mình và đóng góp những điều tốt đẹp cho cộng đồng”, bà Trần Thị Thu Hà nói.

Là trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Khoa học đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học quan trọng của khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Ban tổ chức mong muốn không chỉ tìm kiếm những thí sinh hội tụ đầy đủ các tiêu chí của cuộc thi mà còn lan tỏa thông điệp sống tích cực đến giới trẻ.

Nhà trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, từ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn đến luật, báo chí, du lịch, ngoại ngữ và nhiều ngành học hiện đại khác.

Trường Đại học Khoa học không chỉ chú trọng đào tạo kiến thức chuyên môn mà còn đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng kỹ năng, nhân cách, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm xã hội cho sinh viên.

Đại diện nhà trường cũng đánh giá rất cao môi trường học tập năng động, tin tưởng rằng nơi đây có nhiều nữ sinh hội tụ những phẩm chất phù hợp với tiêu chí của Hoa hậu Việt Nam 2026.

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