NSND Trịnh Kim Chi giữ chức chủ tịch

TPO - Tại Đại hội đại biểu Hội Sân khấu TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, NSND Trịnh Kim Chi được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch với 144/148 phiếu hợp lệ. Kết quả này thể hiện sự tín nhiệm cao của giới sân khấu đối với nữ nghệ sĩ sau nhiều năm tham gia công tác hội và hoạt động thiện nguyện vì đồng nghiệp.

Đại hội đại biểu Hội Sân khấu TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong hai ngày 8 và 9/6 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang với sự tham dự của 149 đại biểu.

Sau hai ngày làm việc, đại hội đã hoàn tất các nội dung quan trọng và chính thức thông qua nghị quyết của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031, ra mắt ban chấp hành mới gồm 11 nghệ sĩ. Trong đó, đáng chú ý là việc NSND Trịnh Kim Chi được tín nhiệm giữ cương vị Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM nhiệm kỳ mới.

Theo kết quả bầu Ban Chấp hành, NSND Trịnh Kim Chi là người nhận được sự tín nhiệm cao nhất. Trong tổng số 149 đại biểu tham gia bỏ phiếu, có 148 phiếu hợp lệ và nữ nghệ sĩ nhận được 144 phiếu bầu, tương đương 97,2% số phiếu hợp lệ.

NSND Trịnh Kim Chi được tín nhiệm giữ cương vị Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong nhiệm kỳ trước, trên cương vị Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi ghi dấu ấn đậm nét ở các hoạt động chăm lo đời sống văn nghệ sĩ, đặc biệt trong giai đoạn sân khấu đối mặt nhiều khó khăn sau đại dịch COVID19. Nữ nghệ sĩ đồng thời đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Ái hữu nghệ sĩ, tích cực vận động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thăm hỏi các nghệ sĩ cao tuổi tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, duy trì nhiều chương trình nghĩa tình dành cho giới nghề...

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt tại đại hội.

Không chỉ nổi bật trong công tác hội, NSND Trịnh Kim Chi còn duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi. NSND Trịnh Kim Chi sở hữu sân khấu riêng mang tên mình, tham gia đạo diễn nhiều vở diễn như Rặng trâm bầu, Hai người mẹ, Ngày ấy cổng trời, Blouse trắng...

Năm 2024, nữ nghệ sĩ nhận bằng thạc sĩ của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, tiếp tục khẳng định sự đầu tư nghiêm túc cho chuyên môn.

Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và mở rộng không gian đô thị. Hội Sân khấu TPHCM không chỉ quy tụ nghệ sĩ của thành phố mà còn trở thành ngôi nhà chung của lực lượng nghệ sĩ sân khấu đến từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031, NSND Trịnh Kim Chi đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung hỗ trợ các sân khấu tư nhân phát triển đa dạng, đậm bản sắc dân tộc, đưa nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật đến phục vụ khán giả vùng xa, đặc biệt tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Bên cạnh đó, hội cũng tăng cường tổ chức, tham gia các liên hoan sân khấu trong nước và quốc tế, đẩy mạnh quảng bá tác phẩm, mở rộng hợp tác với Hiệp hội Sân khấu Busan (Hàn Quốc) trong lĩnh vực tổ chức liên hoan và đào tạo nghệ thuật sân khấu.

Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất bỏ phiếu bầu và chọn ra 11 thành viên Ban Chấp hành Hội Sân khấu TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 bao gồm NSND Trịnh Kim Chi, đạo diễn Tôn Thất Cần, NSND Phượng Loan, NSƯT - đạo diễn Nguyên Đạt, NSƯT nhạc sĩ Võ Thanh Liêm, NSND Mỹ Uyên, NSND Trần Ngọc Giàu, NSƯT Tuyết Thu, nhà báo - đạo diễn Thanh Hiệp, tác giả Trần Văn Hưng, tác giả - nghệ sĩ Trần Minh Hải (Hội VHNT Bình Dương).