Phim ngắn Việt bùng nổ đề tài lịch sử, trao 43 giải

TPO - Tại lễ bế mạc Liên hoan Phim ngắn TPHCM lần thứ hai năm 2026, ban tổ chức trao giải cho 43 tác phẩm sau ba ngày diễn ra với các hoạt động chuyên môn, giao lưu và trình chiếu phim.

Phim ngắn Việt bùng nổ đề tài lịch sử

Tham dự lễ bế mạc Liên hoan Phim ngắn TPHCM lần thứ hai có ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, bà Nguyễn Thị Thu Hà - nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam.

Sự kiện còn có sự hiện diện của bà Dương Cẩm Thúy - Chủ tịch Hội Điện ảnh TPHCM, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Phim ngắn TPHCM, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cùng đại diện các cơ sở đào tạo điện ảnh, đơn vị sản xuất, phát hành phim và đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim trẻ.

Liên hoan năm nay thu hút hơn 100 tác phẩm dự thi ở các thể loại phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Sau vòng tuyển chọn, 46 tác phẩm xuất sắc đã được đưa vào vòng chung khảo và trình chiếu phục vụ công chúng tại các cụm rạp trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Nguyễn Thị Thu Hà - nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát hành và Phổ biến phim Việt Nam, đại diện Hội đồng Giám khảo, đánh giá chất lượng các tác phẩm tham dự năm nay có sự tiến bộ rõ nét cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát hành và Phổ biến phim Việt Nam.

Hơn 100 bộ phim gửi dự thi cho thấy sự đa dạng về đề tài, góc nhìn mới mẻ của thế hệ làm phim trẻ, đồng thời mạnh dạn ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) vào quá trình sáng tạo.

Theo bà Thu Hà, Liên hoan Phim ngắn TPHCM không chỉ là sân chơi nghề nghiệp mà còn là môi trường để phát hiện, nuôi dưỡng những gương mặt triển vọng cho điện ảnh Việt Nam trong tương lai.

Đại diện Hội đồng Giám khảo, bà Nguyễn Thị Thu Hà - nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam - đánh giá Liên hoan Phim ngắn TPHCM lần thứ hai ghi nhận sự trưởng thành rõ nét của các nhà làm phim trẻ cũng như chất lượng tác phẩm dự thi.

Theo bà, dù có thời lượng ngắn, phần lớn các bộ phim tham gia liên hoan đều cho thấy tinh thần làm nghề nghiêm túc, sự đầu tư chỉn chu trong cách kể chuyện và khả năng truyền tải những thông điệp tích cực đến khán giả.

Bà Hà cho rằng sức hút của liên hoan ngày càng được khẳng định qua số lượng tác phẩm dự thi tăng lên, đến từ nhiều địa phương, cơ sở đào tạo và đơn vị sản xuất khác nhau. Chất lượng chuyên môn của các bộ phim cũng được nâng cao qua từng mùa tổ chức.

Một trong những điểm nổi bật của mùa liên hoan năm nay là sự quan tâm của các nhà làm phim trẻ đối với đề tài lịch sử, ký ức dân tộc và những giá trị văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm khai thác các vấn đề đương đại dưới góc nhìn của người trẻ như áp lực lập thân lập nghiệp, tình yêu, những đổ vỡ, mất mát, sự thất vọng cũng như khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

"TPHCM xứng đáng có một liên hoan phim đại diện cho sự trẻ trung, năng động và sáng tạo, góp phần xây dựng dấu ấn riêng của một Thành phố điện ảnh", bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Trao giải cho 43 tác phẩm

Ban tổ chức đã trao tổng cộng 43 giải thưởng ở nhiều hạng mục. Trong đó, giải Nhất hạng mục phim truyện thuộc về Nghiệp (Karma) của đạo diễn Phạm Hữu Trí, giải Nhất phim tài liệu được trao cho Người gieo mầm khát vọng Việt của đạo diễn Đỗ Thoan. Phim hoạt hình Cuộc hồi hương kỳ diệu của đạo diễn Đào Minh Uyển giành giải cao nhất ở thể loại hoạt hình.

Tại thể loại phim tài liệu, Người gieo mầm khát vọng Việt giành giải Nhất. Giải Nhì thuộc về Bác sĩ ở xã đảo. Nhiều tác phẩm khai thác đề tài cộng đồng, con người và văn hóa địa phương cũng được vinh danh ở các thứ hạng tiếp theo.

Ở hạng mục phim hoạt hình, Cuộc hồi hương kỳ diệu được xướng tên ở vị trí cao nhất. Giải Nhì thuộc về Sống còn. Một số tác phẩm khác được trao giải Ba và Khuyến khích nhờ ý tưởng sáng tạo cùng cách thể hiện mới mẻ.

Đối với giải thưởng cá nhân, đạo diễn Phan Bảo Tuấn với tác phẩm Vị tựa như không được vinh danh ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc. Giải Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về Hồ Minh Khoa với phim Tiếng thét. Khánh Duy (Nghiệp - Karma) và Nguyễn Bích Hà Mi (Mùi cơm chín) lần lượt nhận giải Nam, Nữ diễn viên chính xuất sắc. Trần Đại Chính (Chào Tễu) và Bế Ngọc Diệp (Phía sau người lính) được trao giải Nam, Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Ban giám khảo trao giải cho các cá nhân giành giải tại đêm bế mạc Liên hoan phim ngắn TPHCM lần thứ 2.

Ngoài các giải thưởng chuyên môn, ban tổ chức còn trao giải Poster phim được yêu thích cùng các giải thuộc chương trình Vườn ươm tài năng điện ảnh, nhằm khuyến khích các nhà làm phim trẻ tiếp tục theo đuổi đam mê và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo trẻ - Kiến tạo Thành phố điện ảnh”, Liên hoan Phim ngắn TPHCM lần thứ hai không chỉ là sân chơi dành cho những người yêu điện ảnh mà còn hướng tới mục tiêu phát hiện, bồi dưỡng lực lượng làm phim kế cận, góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng TPHCM trở thành thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh.