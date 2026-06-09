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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump nói sẽ đạt thoả thuận với Iran trong 'hai, ba ngày tới'

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên, rằng thoả thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể đạt được “trong hai hoặc ba ngày tới”.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images)

Trả lời báo giới sau khi xem trận chung kết NBA tại Madison Square Garden, Tổng thống Trump cho biết Iran và Israel đã đồng ý dừng tấn công đối phương sau đợt leo thang căng thẳng tồi tệ nhất giữa hai nước, kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực vào đầu tháng 4.

“Họ đã tấn công qua lại, và giờ cả hai bên đều đã đồng ý, thông qua tôi, là sẽ dừng lại”, ông Trump nói với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ Không lực Một.

“Chúng ta đang ở giai đoạn cuối cùng của một thỏa thuận rất, rất tốt. Thỏa thuận này sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào”. “Eo biển sẽ mở cửa ngay lập tức ngay sau khi thoả thuận được ký kết, có thể là trong hai hoặc ba ngày nữa”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump nhấn mạnh, rằng ông không nghĩ có bất kỳ điểm bế tắc nào, và tất cả các bên đều “rất gần” với một thỏa thuận.

Theo thống kê của CNN, tính cả giai đoạn trước khi lệnh ngừng bắn được ban hành, Tổng thống Trump đã tuyên bố “các bên sắp đạt được lệnh ngừng bắn” ít nhất 37 lần. Nhưng đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó sắp thành hiện thực.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump khẳng định “các phi công đều ổn” khi được hỏi về thông tin một máy bay trực thăng của quân đội Mỹ rơi gần eo biển Hormuz.

Trước đó, tờ New York Times đưa tin, một máy bay trực thăng tấn công Apache của quân đội Mỹ đã bị rơi gần eo biển Hormuz hôm 8/6, và hai thành viên phi hành đoàn đã được cứu sống.

“Các phi công đều ổn, không ai bị thương”, ông Trump nói với các phóng viên. “Chúng tôi sẽ đưa ra báo cáo vào ngày mai”.

Ông không cung cấp thêm thông tin về những gì đã xảy ra. Bản tin của New York Times cho biết, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến máy bay trực thăng bị rơi.

Minh Hạnh
CNN
#Mỹ #Iran #Tổng thống Mỹ Donald Trump #thoả thuận hoà bình #Mỹ - Iran #xung đột #đàm phán hoà bình

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