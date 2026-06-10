Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ hơn 400 đối tượng

TPO - Đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam có dấu hiệu hoạt động xuyên quốc gia, liên tỉnh, quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng vừa bị Bộ Công an cùng các đơn vị triệt phá, bắt giữ hơn 400 đối tượng liên quan cùng số lượng lớn ma túy thu giữ.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, hôm nay (10/6), tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức công bố Thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 126N, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ trao thưởng. Tham dự có đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, các đơn vị tham gia đấu tranh chuyên án.

1 ngày bắt 119 đối tượng tại 11 tỉnh, thành phố

Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam có dấu hiệu hoạt động xuyên quốc gia, liên tỉnh, quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng.

Đường dây hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò rõ ràng, sử dụng mạng xã hội để liên lạc, thường xuyên thay đổi số điện thoại, chia nhỏ khâu vận chuyển, giao nhận qua nhiều khâu trung gian nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Trong đó, một số đối tượng có vai trò vận chuyển và tiêu thụ nằm trong chuyên án của Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng; chuyên án của Công an Tây Ninh và trong hồ sơ nghiệp vụ của Công an một số địa phương đang đấu tranh.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã chủ trì, tổ chức họp với Cục phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng, Công an các đơn vị, địa phương để trao đổi thông tin và thống nhất báo cáo lãnh đạo Bộ Công an cho xác lập chuyên án tập trung đấu tranh.

Tang vật thu giữ.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, sau một thời gian dài trinh sát, xác minh nhiều đối tượng tại nhiều địa phương, căn cứ vào diễn biến chuyên án, xét thấy thời cơ đã chín muồi, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an, triệt phá chuyên án.

"Kế hoạch phá án được xây dựng tỉ mỉ, phân công thành nhiều mũi tấn công, chốt chặn tại các địa điểm, tuyến đường xung yếu, dự kiến sẵn các tình huống bắt giữ hoặc đối tượng chống trả để chủ động phương án xử lý" - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết.

Ngày 15/4, Ban chuyên án đã bắt quả tang ba đối tượng chính tại 2 điểm.

Sau đó các lực lượng đã đồng loạt khống chế, bắt giữ đối tượng khác trong đường dây tại 11 tỉnh, thành phố. Kết quả bắt giữ 119 đối tượng; thu giữ 86,2 kg ma túy tổng hợp; 6.000 viên thuốc lắc; 19 bánh heroin; 112 gói ma tuý dạng nước vui; 3 khẩu súng, 8 viên đạn; 10 xe ô tô; 2,7 tỷ đồng và nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Theo Bộ Công an, đây là chuyên án ma túy đầu tiên được xác lập, đấu tranh trải dài trên nhiều địa bàn với phạm vi 11 tỉnh, thành phố trong nước, mang tính xuyên quốc gia với lực lượng phá án tham gia đông đảo (7 Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, 11 Công an tỉnh thành phố, Viện kiểm sát nhân dân các cấp và các lực lượng Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan).

Khởi tố 230 bị can, thu giữ gần 4,5 tỷ đồng

Mở rộng vụ án, Ban chuyên án tích cực phối hợp các đơn vị, địa phương tiếp tục truy xét, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan (đến nay tổng số 403 đối tượng); thu giữ 88,3 kg ma túy tổng hợp; 6.386 viên thuốc lắc; 19 bánh heroin; 416 gói ma túy dạng "nước vui"; 60 đầu thuốc lá điện tử (Podchill) chứa chất cấm; 206 kg khí N2O (bóng cười); tịch thu 7 khẩu súng; 35 viên đạn; 16 xe ô tô; 36 xe máy; 229 điện thoại di động và gần 4,5 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu liên quan.

Hiện cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố 45 vụ án, khởi tố 230 bị can; xử lý vi phạm hành chính 114 đối tượng; đang tiếp tục phân loại, củng cố tài liệu, hồ sơ đối với số đối tượng còn lại để tiếp tục xử lý theo quy định. Quá trình thực hiện hoạt động điều tra, tố tụng cũng được tách theo các nhánh hành vi phạm tội của các đối tượng trong chuyên án.

Số lượng lớn ma túy thu giữ.

Theo Ban chuyên án, đây là tổ chức tội phạm ma túy có tính chất khép kín và manh động cao. Các đối tượng triệt để lợi dụng công nghệ cao, sử dụng các ứng dụng liên lạc mã hóa ẩn danh và tài khoản ngân hàng, ví điện tử ảo để điều hành từ xa, chia nhỏ các khâu vận chuyển qua nhiều tầng nấc trung gian nhằm xóa dấu vết và hợp thức hóa dòng tiền.

Địa bàn hoạt động của đối tượng trải rộng trên nhiều tỉnh thành, lợi dụng triệt để địa hình hiểm trở tại vùng biên giới, đường mòn, lối mở và khu vực giáp ranh để tuồn ma túy vào nội địa. Các đối tượng tham gia đường dây phần lớn có tiền án, tiền sự, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ.

Để động viên lực lượng tham gia Chuyên án, ngày 19/5 Thủ tướng Chính phủ gửi Thư khen cho 9 đơn vị gồm: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Bộ Công an; Cục phòng chống ma túy và tội phạm- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Vụ công tố và kiểm sát điều tra án ma túy- VKSND Tối cao; Công an các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Lâm Đồng, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Lãnh đạo Bộ Công an đã có quyết định thưởng bằng tiền cho 35 tập thể tham gia đấu tranh chuyên án.

Ban chuyên án cho biết thêm, kết quả trên khẳng định hiệu quả tuyệt đối của quy chế phối hợp lực lượng giữa Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan và Cảnh sát biển; thực hiện đúng phương châm chỉ đạo của Bộ Công an là "ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát”.

Việc kịp thời bóc gỡ, triệt phá toàn bộ đường dây từ đối tượng cầm đầu, vận chuyển, mua bán cho tới các điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đã ngăn chặn một lượng lớn "cái chết trắng" tràn vào các đô thị lớn và không để hình thành các "điểm nóng" phức tạp về ma túy.