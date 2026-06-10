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Hút ra hàng lít mủ từ phổi người đàn ông ở Đà Nẵng

Thanh Hiền

TPO - Mủ màng phổi của bệnh nhân quá nhiều, tổn thương phổi quá nặng nên thời gian điều trị và theo dõi còn khá dài.

Ngày 10/6, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho hay đang tiếp tục hút dẫn lưu mủ và khí liên tục cho một bệnh nhân bị mủ màng phổi.

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Những chai mủ được hút ra từ phổi bệnh nhân.

Bệnh nhân là ông N.G. (54 tuổi, phường Sơn Trà). Gần một tháng qua, ông G. bị tức ngực âm ỉ kèm ho. Ông tự mua thuốc uống nhưng không đỡ, tình trạng ngày càng nặng hơn. Ông cũng có tiền sử đái tháo đường type II. Gia đình đã đưa ông đến một bệnh viện, sau đó chuyển lên Bệnh viện Phổi.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hay đau liên sườn trái, khó thở, đi lại khó khăn. Các bác sĩ tại đây đã xử trí cấp cứu, mở màng phổi bằng Troca rút ra hơn 3,5 lít mủ đặc. Hiện tại bệnh đang được hút dẫn lưu mủ và khí liên tục.

Sau khi hút mủ, sức khỏe người bệnh cải thiện hơn. Tuy nhiên vì mủ màng phổi quá nhiều, tổn thương phổi quá nặng nên thời gian điều trị và theo dõi còn khá dài.

Theo các bác sĩ, ngay khi có biểu hiện ho, sốt, đau tức ngực kéo dài trên 3 ngày không dứt, người dân cần phải đến bệnh viện để được thăm khám, đồng thời tuân thủ tuyệt đối phác đồ uống thuốc, điều trị của bác sĩ chuyên khoa. Đặc biệt, không được tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, nhất là các loại kháng sinh, kháng viêm, không dùng lại đơn thuốc cũ hoặc mượn đơn thuốc của người khác.

Thanh Hiền
#Hút mủ #màng phổi #bệnh nhân #bệnh viện Phổi #tổn thương phổi #Đà Nẵng

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