Công an điều tra vụ bệnh nhân tử vong bất thường tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

TPO - Liên quan đến vụ việc người nhà bệnh nhân “tố” Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa tắc trách dẫn đến bệnh nhân tử vong, Công an TP.HCM vừa yêu cầu cơ sở y tế này cung cấp hồ sơ liên quan.

Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cung cấp các hồ sơ liên quan vụ việc bệnh nhân đến bệnh viện điều trị và tử vong sau đó.

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa phải cung cấp bản sao hồ sơ bệnh án của nạn nhân, bản tóm tắt hồ sơ bệnh án, các tài liệu khác có liên quan, toàn bộ kết quả cận lâm sàng… cùng danh sách các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tham gia tiếp nhận, khám bệnh, điều trị cho nạn nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cũng đề nghị Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa bảo quản nguyên trạng toàn bộ hồ sơ bệnh án gốc, dữ liệu điện tử, dữ liệu camera giám sát… để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa nơi xảy ra vụ việc

Cùng ngày, đoàn công tác Sở Y tế TPHCM cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa kiểm tra hồ sơ bệnh án của nạn nhân, quy trình tiếp nhận bệnh nhân khi đến bệnh viện này điều trị.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã thông tin về việc mạng xã hội lan truyền đoạn video clip phản ánh vụ việc “người đàn ông tử vong bất thường” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Theo con gái bệnh nhân, đêm 5/6, cha chị bị đau bụng dữ dội và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán bị sỏi thận giai đoạn 1.

Tuy nhiên, sau một đêm nằm viện, cơn đau không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Gia đình chị đã nhiều lần đề nghị thăm khám nhưng đến sáng hôm sau, cha chị mới được chụp X-quang, CT.

Kết quả xác định cha chị bị thủng ruột, cần phẫu thuật khẩn cấp. Dù vậy, cha chị vẫn tiếp tục phải chờ thêm 4-5 giờ mới được đưa vào phòng mổ và tử vong sau đó.

Ngày 8/6, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khẩn trương báo cáo và giải quyết vụ việc theo quy định.